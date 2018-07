KRASJ: Flere nødetater er på stedet etter at et helikopter gikk ned i et boligområde i Virginia. Foto: Nickolas Oatley/The Daily Press via AP

Minst én person omkommet etter at helikopter krasjet i hus

Publisert: 09.07.18 03:20

UTENRIKS 2018-07-09T01:20:25Z

I USA er én person død etter at et helikopter styrtet i et boligfelt i Williamsburg i Virginia natt til mandag.

Virginia State Police melder på Twitter at de er på åstedet og etterforsker helikopterulykken i boligområdet. De bekrefter at én person er omkommet og at også andre nødetater er på stedet for å drive med søk og berging. Så langt vet de ikke hva som har forårsaket styrten.

Ifølge ABC News brøt det ut brann i en bygning da et helikopter krasjet i den i 17-tiden søndag kveld lokal tid. Ifølge AP jobber politiet fortsatt med å lokalisere og identifisere piloten.