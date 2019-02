80 jødiske graver vandalisert i Frankrike

Om lag 80 graver på en jødisk gravlund øst i Frankrike har blitt utsatt for hærverk, opplyser lokale myndigheter.

NTB

Skadene ble oppdaget tirsdag morgen på gravlunden som ligger i den lille landsbyen Quatzenheim, like ved grensen til Tyskland.

Vandalismen skjer samtidig som det er ventet store demonstrasjoner mot den stadig økende antisemittisme i Frankrike .

I helgen måtte fransk politi gripe inn for å beskytte den jødiske forfatteren Alain Finkielkraut fra en gruppe demonstranter i Paris lørdag. Flere videoer viser at demonstrantene ropte «skitne sionist», «vi er folket» og «Frankrike er vårt» til forfatteren.

– Den antisemittiske hetsen han ble utsatt for strider mot alt som gjør oss til et storslått land, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

Frankrike har den største andelen av jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene la fram tirsdag. Året før var det tilsvarende tallet 311.

– Antisemittisme er dypt forankret i det franske samfunnet. Vi liker å tenke at det ikke er slik, men det er et faktum. Vi er nødt til å være bestemte i vår vilje til å kjempe videre, samtidig som vi er oppmerksomme på at dette er en svært gammel konflikt som vil vare lenge, sier statsminister Édouard Philippe, ifølge magasinet L'Express.