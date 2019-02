STOPP: Paul Manafort tilståelsesavtale med FBI er formelt over. Her er han fotografert i april 2018. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Dommer: Manafort løy til Mueller etter tilståelsesavtale

En dommer har fastslått at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort løy til spesialetterforsker Robert Mueller etter at han signerte en tilståelsesavtale. Dermed mister Manafort strafferebatten.

Dommer Amy Berman Jackson konstaterer at Manafort «bevisst kom med falske uttalelser» til FBI om spørsmål som er av stor betydning for etterforskningen.

Ett av punktene Manafort løy om, er hans tidligere medarbeider Konstantin Kilimnik, ifølge dommeren. FBI mener Kilimnik har bånd til Russlands militære etterretningstjeneste.

Kjernen i Russland-etterforskningen

Jackson sier Manafort løy om Kilimniks rolle i en sammensvergelse om hindring av rettsvesenet. Han løy også om sin kommunikasjon med russeren, ifølge dommeren.

Spesialetterforskerens kontor har tidligere sagt at møtet mellom Kilimnik og Manafort er kjernen i Russland-etterforskningen.

Ifølge rettsdokumentet, som delvis ble offentliggjort tidligere i februar, sier Andrew Weissmann i Muellers etterforskningsteam at et møte Manafort og Kilimnik hadde i august 2016, har en substans som favner «bredere enn det vi trodde», og at «vi tror det er et motiv her». Han sier møtet er av stor interesse for etterforskningsteamet.

Strafferabatten borte

Dommeren fastslår at Manafort løy om tre av fem punkter, men at Muellers team ikke har klart å underbygge de to gjenværende punktene. Punktene gjelder påstander om at Manafort løy om Kilimniks rolle i vitnepåvirkning og at Manafort skal ha løyet om sin kontakt med Trump-administrasjonen.

Det er ukjent hvordan Jacksons kjennelse vil påvirke straffutmålingen Manafort får i løpet av mars, men fordi Trumps tidligere valgkampsjef har brutt tilståelsesavtalen med Mueller, er strafferabatten i avtalen ugyldig.

Det var i november i fjor Mueller kunngjorde at Manafort hadde løyet gjentatte ganger for dem som etterforsker påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Manafort var Trumps valgkampsjef i forbindelse med 2016-valget.

«Heksejakt»

Paul Manafort er dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Han er langt fra den første personen med tilknytning til Trump som er felt av Mueller. Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har erkjent å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president.

Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen har inngått en avtale med Mueller og har i en annen sak blitt dømt til tre års fengsel. Trumps tidligere rådgiver Roger Stone er siktet for å ha hatt en rolle i hackingen av demokratenes e-poster.

Trump har hele tiden nektet for å ha samarbeidet med Russland, og han har kalt Mueller-granskningen en «heksejakt». I november i fjor ble det bekreftet at han hadde gitt skriftlige svar på spørsmål fra Mueller om Russlands antatte valginnblanding.