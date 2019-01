STÅENDE APPLAUS: Joe Bidens fortelling om sønnen Beau som døde av hjernekreft bare 46 år gammel rørte mange denne januarkvelden i Dallas, Texas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Derfor drømmer de om Joe Biden: – Han kommer til å reparere dette landet

DALLAS, TEXAS (VG) 31 år etter at han prøvde å bli president for første gang, venter alle på at Joe Biden (76) skal si at han virkelig vil ta den varslede slåsskampen med Donald Trump.

– Alt er bedre enn det vi har nå. Joe Biden er en fin og genuin person. Han har vært gjennom mye. Han er ekte. Han kommer til å reparere dette landet.

Kaleigh Pinta og moren Jamie har fløyet fra solskinnsstaten Florida til Texas for å høre Biden snakke foran et par tusen mennesker om «Promise Me, Dad», boken han skrev om sin døde sønn.

Men mest av alt håper de å være på riktig sted hvis han annonserer at han vil bli president her i konsertarenaen Grand Prairie i Dallas.

Det skjedde ikke. Men «Uncle Joe» leder soleklart på alle meningsmålinger i et tettpakket, demokratisk startfelt.

Mange eksperter mener Biden kan appellere i nøkkelstatene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, hvor rundt 80 000 stemmer vippet presidentvalget i favør av Trump i 2016.

Pinta-familien – med selvlagde T-skjorter med påskriften «Joe Biden president 2020» – kan ikke vente.

– Vi har i dag en fryktelig president som gjør fryktelige ting. Han ødelegger livet til mange amerikanere. Hele hans kampanje og hans presidentskap er basert på hat, mener de to kvinnene.

Da var det forfriskende å høre Biden snakke i 75 minutter om sin kjærlighet til sin familie og ikke minst dem han har mistet på veien. For snart fire år siden døde hans 46 år gamle kreftsyke sønn Beau.

I 1972, som nyvalgt senator i kongressen, mistet han sin første kone Neilia og datter Naomi i en bilulykke.

Flere VG snakker med denne kvelden i Dallas, snakker om at Biden er et håp om ny kurs for USA, en mer empatisk president som forstår vanlige amerikanere bedre enn Trump.

Det ble ekstra synlig under den rekordlange nedstengningen av statsapparatet, mener de.

800.000 føderale arbeidere gikk 35 dager uten lønn.

– Trump er helt uten kontakt med virkeligheten. Han forstår ikke at flesteparten av amerikanere lever fra lønn til lønn, sier Andrea Riordan til VG før Biden skal på scenen.

Etterpå får hun møte Biden på bakrommet sammen med venninnen Leigh Strope.

– Han var i kjempeform, sier Riordan.

Strope er mer skeptisk, selv om hun synes Biden er et godt alternativ til dagens president.

– Jeg håper på en yngre demokratisk kandidat. Biden er for gammel, sier Strope. Han vil være 82 når første termin er over i 2024.

Hun påpeker også at Biden har en tendens til å havne i trøbbel for det han sier.

De siste dagene er han blitt konfrontert med at han omfavnet den republikanske kandidaten Fred Upton i Michigan før mellomvalget – og ikke den demokratiske kandidaten.

Han fikk også 200 000 dollar for å stille på arrangementet hvor det skjedde. Biden forstår ikke hvorfor dette blir en sak.

– Jeg blir kritisert for å rekke ut hånden, men jeg vet ikke hvordan vi skal få til ting hvis vi ikke samarbeider, sier Biden fra scenen i Dallas om akkurat den kritikken.

– Jeg har gode forbindelser med mine republikanske venner, som jeg også er sterkt uenige med, sier Biden.

Han brukte ikke presidentens navn en eneste gang under kvelden.

Kontrasten er stor til da han sa at han ville ta med Trump bak gymsalen og gi ham en omgang juling, etter lydopptakene hvor USAs president sa at han kunne gripe kvinner hvor han ville.

– Han ville gått i bakken raskt og hardt, gråtende hele veien, repliserte Trump i kjent stil.

Utenfor arenaen møter vi ekteparet Heath Hartzell og Robyn Hartzell.

– Hvis vi velger Biden, får vi en som ikke leder med ondskapsfull retorikk, men som faktisk leder, sier Heath Hartzell, som feller følgende dom over Trump:

– Vi valgte en realitykjendis og det er det han er. Han har ikke den intellektuelle nysgjerrigheten som trengs hos en leder.

– Det er krise i dette landet nå. Vi trodde det var en god idé å få en forretningsmann som president. Men jeg tror vi må få en inn med politisk bakgrunn, sier Jim Archut, som lyttet spent til hva Biden sa denne kvelden.

De som håpet at han skulle lansere en ny presidentkampanje, dro skuffet hjem.

Men noe er på trappene, sier forfatter Michael D’Antonio til VG. Han forteller at Biden de siste ukene har spurt en rekke tidligere ansatte om de vil jobbe for ham med en kampanje.

D’Antonio har skrevet bok om Obama og Bidens åtte år i Det hvite hus og kjenner mange i miljøet.

– Han har hatt presidentskapet i tankene i flere tiår. Jeg tror han kommer til å gå for det, sier D’Antonio.

Men han er ikke nødvendigvis overbevist om at Biden vil utmanøvrere Trump. Og han er heller ikke sikker på at Biden er den beste kandidaten fra det demokratiske partiet.

– Amerikanerne valgte Obama to ganger og tre millioner flere stemte på Hillary Clinton enn Trump. Dette landet er åpent for andre typer kandidater enn hvite, eldre menn. Mange politiske eksperter vil være uenig med meg i dette, men jeg tror ikke at Biden er den eneste demokraten som kan vinne.