President Donald Trump er fast bestemt på at alle amerikanske soldater skal ut av Afghanistan og Syria snart. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Trump holder fast på å trekke amerikanske soldater ut av Afghanistan og Syria

UTENRIKS 2019-02-03T17:20:42Z

President Donald Trump fastholder at amerikanske styrker skal trekkes ut av Syria og Afghanistan. Men han vil fortsatt ha soldater i Irak «på grunn av Iran». Og kanskje til Venezuela.

NTB

Publisert: 03.02.19 18:20 Oppdatert: 03.02.19 18:42

I et intervju med CBS-programmet «Face the Nation» søndag sier Trump at årevis med krig i Afghanistan har kostet amerikanerne altfor mye blod og penger.

– Det er på tide å trekke seg ut. Og vi får se hva som skjer med Taliban. De vil ha fred. De er trøtte og leie. Alle er trøtte og leie, sier Trump i intervjuet.

Amerikanske utsendinger har i uken som har gått hatt samtaler med Taliban i Qatar om et rammeverk til fredsforhandlinger om Afghanistan. Det har ført til et håp om et fredsgjennombrudd etter 17 år med krig og konflikt.

Når det gjelder Syria , så sier Trump til CBS at det bare er «et spørsmål om tid» før de om lag 2.000 soldatene som fortsatt er i landet, reiser hjem.

I samme intervju sier Trump at det er «en mulighet» å sende militære styrker til Venezuela.

Midnatt søndag går fristen ut i kravet fra flere EU-land om at Venezuela må skrive ut nyvalg. Skjer ikke det, vil EU-landene anerkjenne opposisjonslederen opposisjonsleder Juan Guaidó som landets leder, slik USA gjorde tidligere i januar.

Forklarer helomvending

Det vakte oppsikt da Trump i desember erklærte at IS var beseiret og at han derfor ville hente hjem alle amerikanske soldater fra Syria. Uttalelsen kom overraskende på alle, ikke minst på det amerikanske forsvarsdepartementet. Det gikk heller ikke langt tid før Trump ombestemte seg.

I søndagens TV-intervju forklarer presidenten helomvendingen med behov for å beskytte Israel «og andre ting vi har der».

Han sier videre at han snart vil kunngjøre at hele IS sitt kalifat vil være gjenerobret.

– Da jeg tok over Syria var landet gjennomsyret av ISIS. De var over alt. Nå har du veldig lite ISIS og kalifatet er nesten slått ut. Akkurat nå har vi 99 prosent, vi vil snart ha 100 prosent, sier Trump.

Blir i Irak

Selv om presidenten varsler snarlig tilbaketrekning fra Afghanistan og Syria, så vil USA fortsatt beholde sine baser i Irak.

– Vi har brukt en formue på å bygge opp denne fantastiske basen i Irak. Vi kan like gjerne beholde den. Og en av grunnene til det er at jeg ønsker å holde et øye med Iran. Fordi Iran er et virkelig problem.

Ifølge Trump er de amerikanske basene i Irak perfekt plassert for å holde et øye med ulike «problemområder i Midtøsten».

Presidentens planer om snarlig tilbaketrekning fra Afghanistan og Syria er stikk i strid med advarslene fra USAs etterretningssjefer, som for en knapp uke siden la fram sin årlige trusselvurdering.

Der advarer de om at snarlig tilbaketrekning fra de to krigsherjede landene vil kunne føre til at ekstremistgrupper som IS og al-Qaida vil kunne bygge seg opp igjen.