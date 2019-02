OMSTRIDT: Labour-leder Jeremy Corbyn er omstridt, også internt i partiet. Foto: Aaron Chown / PA via AP / NTB scanpix

Sju Labour-topper forlater partiet – raser mot Corbyn

Sju parlamentarikere trekker seg fra Labour på grunn av det britiske arbeiderpartiets tilnærming til saker som antisemittisme og brexit.

NTB

Publisert: 18.02.19 12:46







Mange Labour -politikere er misfornøyd med retningen dagens partileder Jeremy Corbyn har valgt for partiet. Sosialisten Corbyn står langt til venstre i Labour-sammenheng, men har sterk støtte på grasrota i partiet.

De sju toppolitikerne som nå forlater partiet, anklager Corbyn for å føre en svak opposisjonspolitikk mot den konservative regjeringens plan for å tre ut av EU, og for ikke å ha tatt et oppgjør med antisemittiske fordommer i partiet.

Trusler og mobbing

Luciana Berger, som er blant dem som nå melder seg ut, mener partiet har blitt «institusjonelt antisemittisk».

– Dette har vært en veldig vanskelig og smertefull, men nødvendig beslutning, sier hun.

– Jeg har skammet meg stadig mer over å være en del av Labour-partiet. Nå forlater jeg en kultur av mobbing og trusler. Jeg ser fram til å samarbeide med kolleger som respekterer hverandre, sier Berger fra Liverpool til avisen The Guardian.

– De siste tre årene har vist hvor uansvarlig det ville være å overlate ledelsen av landet til Labours leder, sier parlamentsmedlem Chris Leslie.

Han understreker at det ikke har vært noen lett beslutning å forlate partiet.

– Vi må si at det er nok nå. Det må finnes en bedre vei fremover, sier han.

På sidelinjen

Det er Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker og Ann Coffey som nå forlater partiet, ifølge BBC.

De sju utgjør bare en liten andel av Labours totalt 256 parlamentarikere. Men dette er likevel den mest omfattende splittelsen i partiet siden fire sentrale medlemmer meldte seg ut i 1981 for å stifte et sosialdemokratisk parti.

Labour hadde sin siste storhetstid under Tony Blair, som i 1997 brakte partiet til makten for første gang på 18 år etter det beste valget i Labours historie.

Labour vant også valgene i 2001 og 2005, men i 2010 ble det bråstopp. Da overtok De konservative regjeringsmakten, som partiet har beholdt siden.

Skuffet leder

Jeremy Corbyn overtok som Labour-leder i 2015, men har hele veien vært en svært omstridt leder.

– Jeg er skuffet over at disse parlamentarikerne føler det ikke er mulig å fortsette å arbeide for Labours politikk, sier Corbyn.

Han viser til partiets fremgang ved det forrige valget.

– Labour vant oppslutning på et program for de mange, ikke for de få, for å omfordele verdier og makt og sørge for offentlig eierskap over viktige ressurser, og for å investere i hver enkelt region og nasjon og håndtere klimaendringene, sier partilederen.

Han anklager regjeringen for å håndtere brexit på en inkompetent og klossete måte, mens Labour ifølge Corbyn har staket ut en «samlende og troverdig plan» for britenes uttreden av EU.