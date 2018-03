Slik var den franske politihelten: Skulle gifte seg 9. juni

Publisert: 25.03.18 06:12

Politihelten Arnaud Beltrame (45) skulle gifte seg 9. juni. – Det skulle være en stor fest. Vi var veldig nære da vi var yngre, det er hardt å se ansiktet hans på TV, sier kusinen Florence Nicolic.

I intervjuet med BBC forteller kusinen at Arnaud Beltrame ville bli soldat helt fra han var liten. Han lekte med tinnsoldtaer, og bestefaren, som var militær, var nok litt av et forbilde, forteller hun.

– Han var så stolt av landet sitt, han virkelig elsket jobben sin, sier kusinen.

Florence Nicolic sier det er surrealistisk å se ansiktet hans på TV og høre statslederne i Frankrike og mange andre hylle ham som helt, at han var så modig.

Men familien er ikke overrasket, forteller hun.

– Jeg er helt sikker på at han gjorde det uten å nøle og uten å tenke på konsekvensene. Han var så godt trent, så sterk, sier hun.

Så nylig som i desember i fjor deltok Beltrame i et simulert terrorangrep på et lokalt supermarked i regionen, forteller kusinen ifølge en artikkel på BBC .

Kusinen mener snarrådigheten til Bertrame trolig reddet livet til flere gisler, som kunne flykte da han gikk inn i situasjonen.

Lot mobilen ligge åpen

Under fredagens gisseldrama på supermarkedet Super U i byen Trèbes byttet politibetjenten plass med et kvinnelig gissel og lot samtidig telefonen sin ligge på bordet, slik at politiet hørte hva som skjedde inne på supermarkedet. Da innsatsstyrken hørte skudd, grep de inn. Arnaud Beltrame ble skutt av gjerningsmannen Ladkim , og døde senere på sykehuset.

To personer ble drept av gjerningsmannen under gisselsituasjonen og en rekke personer såret. Den 26 år gamle Radouane Lakdim, ble deretter skutt og drept av politiet.

Høyt dekorert

Col Beltrame var en høyt dekorert og høyt ansett tjenestemann i det franske politiet Gendarmerie Nationale, med en tittel tilsvarende oberstløytnant.

I 1999 ble han uteksaminert fra Frankrikes ledende militærakademi i Saint Cyr, og i 2003 var han én av en håndfull kandidater som ble utvalgt for å bli med i elitegruppen i Gerndarmerie nationale, skriver BBC . Dette er Frankrikes militære styrker som jobber ved siden av det sivilie politiet.

Aranud Beltrame var utstasjonert i Irak fra 2005, og ble senere tildelt utmerkelser for tjenesten i de fredsbevarende styrkene. Da han kom hjem derfra jobbet han med å beskytte det franske presidentpalasset.

I 2017 ble han nestkommanderende for Gendarmerie Nationale i den franske regionen Aude, i middelalderbyen Carcassonne, som er nabobyen til Trebes.

Arnaud Beltrame ble det syvende medlemmet av Frankrikes sikkerhetsstyrker som skal bli drept i slike angrep siden 2012, skriver BBC.

«Gjør bare jobben min»

I et intervju med radiokanalen RTL, sier moren til Beltrame at hun ikke er overrasket over sønnens heltemodige innsats.

–Jeg visste det måtte være ham. Han har alltid vært slik, siden han var barn. Han gir alt for sitt fedreland, sier moren i intervjuet som er gjengitt av nyhetsbyrået AP og på VGTV.

Å forsvare fedrelandet var selve meningen med livet for ham.

På spørsmål om hun var stolt av sønnen, svarer hun at sønnen ville sagt til henne: «Jeg gjør bare jobben min, mamma, så enkelt er det».

Ikke redd for noe

Tidligere ordfører i Avranches og naboen til Arnauld Beltrame, Guénhaël Huet, beskriver overfor avisen Ouest-France Beltrame som svært modig og en handlingens mann.

– At han tilbød seg å bytte plass med et gissel overrasker meg absolutt ikke. Han var ikke var redd for noe. Han turte å konfrontere, forteller Guénhaël Huet.

President Emmanuel Macron sa lørdag morgen at Arnauld Beltrame (45) «falt som en helt», og at han fortjener nasjonens respekt og beundring.

– Gjennom sine handlinger demonstrerte han eksepsjonelt mot og selvoppofrelse, sier presidenten i sin hyllest.

Denne artikkelen handler om Frankrike

Terror