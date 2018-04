TILSPISSET: Spenningen har økt på flere fronter mellom USA og Russland den siste tiden, mener forskere. Nå frykter de en forverring. Foto: AP / NTB scanpix

Syria-krisen: Eksperter frykter storkrig

Publisert: 12.04.18 09:17 Oppdatert: 12.04.18 10:18

Et amerikansk angrep på Syria kan få dramatiske konsekvenser for forholdet mellom USA og Russland, og i verste fall kaste verden ut i en storkrig.

Det mener flere eksperter VG har vært i kontakt med, etter at både USA og Russland har truet med å trappe opp konflikten i Syria .

Det angivelige gassangrepet mot den syriske byen Douma i forrige uke, utløste onsdag den hittil kraftigste ordkrigen mellom USAs president Donald Trump og russiske myndigheter siden Trump inntok Det ovale kontor. Trump gikk så langt som å si at forholdet mellom de to landene nå er «verre enn noen gang, inkludert den kalde krigen» i en Twitter-melding.

Mens Trump gjorde det klart at USA er klare til å angripe mål i Syria, slo representanter for russiske myndigheter fast at et amerikansk angrep vil bli besvart.

Nå vurderer både Storbritannia og Frankrike å slutte seg til et eventuelt amerikansk angrep. Britiske ubåter skal ha fått ordre om å forflytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot stillinger tilhørende det syriske regimet, skriver Daily Telegraph.

Samtidig kommer meldinger om at syriske regjeringsstyrker har tatt kontrollen i hele Douma, opprørernes siste bastion i Øst-Ghouta

– Enormt bekymret

Nå frykter flere eksperter en ytterligere eskalering av det spente forholdet.

– Jeg er enormt bekymret for konsekvensene av et amerikansk angrep, og hva etterspillet vil bety for den globale stabiliteten. Vi befinner oss i en prekær situasjon der det er fare for en direkte militær konflikt mellom to atommakter, med uante konsekvenser, sier førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Romarheim mener både Trump og Putin er i ferd med å bli fanget av sin egen, skarpe retorikk. Han beskriver situasjonen som et «chicken race», der de to verdenslederne kjører mot hverandre i stor fart, uten vilje til å unngå kollisjon.

– Verken Putin eller Trump er kjent for å svinge unna når de først har forpliktet seg. Ingen av dem liker å tape. Den skarpe retorikken på begge sider bidrar til at dette eskalerer, sier han.

Ikke isolerte konsekvenser

Romarheim mener det er «fullstendig misvisende» å se på Syria-konflikten som en isolert krise.

– Borgerkrigen i Syria startet som et internt anliggende, men har fått lov til å utvikle seg til en regional storkrig, som nå brukes som arnested for stormaktenes maktutøvelse, sier han.

– Dette er et eksempel på hvor farlig det er når lokale konflikter eskalerer. Nå er vi i en situasjon der USA kan begynne å skyte på russere. Da er vi langt forbi en krig via stedfortredere. Vi står overfor en svært anspent, global krise.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen deler Romarheims bekymring. Han mener konflikten i Syria har stor spredningsfare, og viser til at både Iran, Israel og Saudi-Arabia følger situasjonen tett.

– Det er stor fare for opptrapping. Det kan bli riktig stygt, slår han fast.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Jo Jakobsen, mener det nå er fare for en væpnet konflikt i Syria mellom USA og Russland.

– Russland kommer til å respondere, men vi vet ikke hvordan. Vi har også andre aktører i området, så det handler ikke kun om disse to landene. Dette er utvilsomt det farligste for verden akkurat nå, sier han.

Forholdet forverret på mange fronter

Forholdet mellom Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin er kraftig forverret de siste ukene, i kjølvannet av giftdrapet i Storbritannia og Russlands støtte til det syriske regimet etter det angivelige gassangrepet i Douma.

Så sent som i slutten av mars gratulerte den amerikanske presidenten sin russiske kollega med seieren i det russiske presidentvalget i det han beskrev som en «veldig god» samtale. Samtidig avslørte han at de to presidentene planlegger et toppmøte for å diskutere våpenkappløp, Ukraina, Nord-Korea og Syria.

Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier understreker imidlertid at det spente forholdet mellom Russland og Vesten har bygget seg opp over tid. Han trekker blant annet frem den russiske annekteringen av Krim og drapsforsøket på den russiske eksspionen Sergej Skripal i Salisbury i midten av mars

– Vi er inne i den tøffeste atmosfæren mellom Russland og Vesten siden den kalde krigen. En opptrapping av USAs militære engasjement i Syria vil gjøre forholdet enda tøffere, sier Melby.

Ny sikkerhetsrådgiver

Både Melby og Romarheim mener utskiftningene i Trump-administrasjon kan ha forsterket presidentens vilje til å angripe Assad-regimet. John Bolton, som for to dager siden overtok den viktige jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver, er kjent for langt større vilje til å anvende militærmakt enn sin forgjenger H.R. McMaster.

– Måten Bolton har uttalt seg tidligere, tilsier ikke at USA vil nøye seg med en avmålt respons, sier Romarheim.

Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener både russiske og amerikanske trusler kan tolkes som forsøk på å presse motparten. Likevel er det en risiko for at partene vil føle seg tvunget til å sette makt bak ordene, mener han.

– Dette er absolutt en veldig farlig retorisk eskalering, sier Selvik

FNs generalsekretær António Guterres ringte onsdag til de fem faste medlemslandenes FN-ambassadører i FNs sikkerhetsråd. I samtalene gjentok han sin «dype bekymring» over at rådet ikke har klart å bli enige om en felles respons på det påståtte kjemiske angrepet i Syria i helgen, melder NTB.

– Jeg understreket behovet for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. La oss ikke glemme at innsatsen vår må dreie seg om å få slutt på de grusomme lidelsene til det syriske folket, skriver Guterres i en uttalelse.