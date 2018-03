GATWICK: På denne flyplassen måtte Norwegian-passasjerene vente i 21 timer Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kaos på engelsk flyplass etter flytrøbbel hos Norwegian

Publisert: 29.03.18 18:45

Norwegian-passasjerer raser etter at en Norwegian-flygning operert av portugisiske HiFly fra Gatwick ble forsinket med nesten et døgn.

Passasjerene, som skulle fra London til New York, måtte finne seg i å vente i 21 timer på flyplassen, uten hotellovernatting. Flere raser mot selskapet i sosiale medier, og klager over mangelfull informasjon.

– Vi forsøker alltid å kommunisere tydelig og i god tid med våre passasjerer enten via SMS, eller direkte på flyplassen, spesielt når alt ikke går etter planen, og vi beklager overfor de passasjerene som ble skuffet over vanskelighetene de ble utsatt for, sier pressekontakt Sofie Mathson i Norwegian til VG.

Avgangen som skulle ha vært klokken 07:45 mandag, endte opp med å bli utsatt til klokken 04:45 tirsdag.

Tekniske problemer på innleid fly

Norwegian-passasjerene ble først plassert om bord i et fly fra det portugisiske selskapet HiFly. Ifølge den britiske avisen The Daily Mail , som først omtalte saken, mente flere at standarden på flyet var dårlig, og at flyet var gammelt. Avisens reporter var selv på flyet.

Det sier Mathson at Norwegian ikke er kjent med at skal være tilfellet, men hun sier selskapet vil undersøke saken, og ber kunder som ikke måtte være tilfredse om å ta kontakt.

Etter kort tid ombord i flyet fikk passasjerene beskjed om at flyet hadde tekniske problemer som måtte rettes opp. Deretter ble det klart at flyet ikke kunne kunne lette, og de ble fraktet tilbake til terminalen. Ifølge Norwegian var det tekniske problemer på en flydel, som måtte erstattes.

Norwegian fikk i sommer kritikk fra pilotforbundet for å leie inn fly fra utenlandske selskaper, fordi de mener man ikke vet nok om dem.

– Er dere overbevist om at dere har full kontroll med sikkerheten på slike selskaper som leies inn?

– Alle flyselskap leier fly og mannskap fra andre såkalte «wetlease-operatører», når der er behov for det. HiFly er et europeisk flyselskap underlagt de samme sikkerhetsreglene som andre flyselskaper. Å forsøke å skape inntrykk av at andre europeiske flyselskap ikke er opptatte av sikkerhet er spekulativt og useriøst, skriver Mathson i Norwegian

Ventet i et døgn - uten hotell

Da alle passasjerene var på plass i terminalen igjen, begynte den lange ventingen. De skulle bli satt på en ny flyvning til New York, men dette ble utsatt - gang på gang.

Forsinkelsene fortsatte fra mandag morgen til tirsdag morgen. Til sammen var avgangen forsinket 21 timer. Passasjerene fikk ikke dekket hotell av Norwegian, men fikk matkuponger de kunne bruke på flyplassen.

Mange passasjerer klaget i sosiale medier over manglende informasjon om hvor lenge flyet faktisk ville bli utsatt.

– Norwegian har holdt oss som gisler siden klokken 08.00 med «tekniske feil», og oppdaterte oss først klokken 20.00, med beskjed om av vi kanskje skal fly klokken 02.00, men hvis ikke, er det ikke noe alternativ. Hele denne tiden kunne jeg bare dratt hjem og booket et annet fly, ettersom jeg bare skulle bytte fly i New York, skrev en frustrert passasjer på Twitter.

Fordi de ikke fikk tilbud om å få dekket hotell, endte mange opp med å finne seg steder å sove på flyplassen.

– Så dårlig kundeservice, og de forteller oss ikke hva som skjer!! skrev en annen passasjer.

Mathson i Norwegian sier det ble overveid å arrangere hotellovernatting til passasjerene, men at da den nye avgangstiden nærmet seg, anbefalte de i stedet passasjerene å bli på flyplassen for å nå flyet.

– Passasjeren mottok matkuponger, og de ble løpende orientert om situasjonen på SMS. De ble dessuten tilbudt å ombooke eller få refundert billetten gratis, skriver hun.

Følgeforsinkelser dagen etter

Dagen etter kaoset på Gatwick, tirsdag 28. mars, får Norwegian igjen kritikk for forsinkede avganger. Denne gangen fra passasjerer som skulle fly fra New York til Gatwick, som fikk beskjed om at flyet ville bli 16 timer forsinket. Dette på grunn av obligatorisk hviletid for mannskapet.

– Hvordan kan et flyselskap (Norwegian) bare informere deg et par timer før morgenflyet at avgangen har blitt 16 timer forsinket på grunn av hviletid for mannskapet? Skjønner de ikke at dette har stor betydning for folks planer og utgifter? spør en irritert kunde på Twitter.

Norwegian bekrefter til VG at dette har sammenheng med den første forsinkelsen.

Norwegian: - Vi forstår at det er frustrerende

– Vi beklager så meget overfor de passasjerene som ble forsinket, skriver pressekontakt Sofie Mathson i Norwegian til VG.

Hun skriver at passasjerene ble forsinket på grunn av tekniske problemer, og at sikkerhet er Norwegians høyeste prioritet, som de aldri kan kompromisse med.

– Vi forstår at det er frustrerende for passasjerene, men dessverre måtte vi utsette flyvningen, fordi vi ventet på en flydel som kunne løse problemet. Da vi ble klar over at flydelen var forsinket, besluttet vi å sette passasjerene på et erstatningsfly, forklarer hun.

– Flight DI7014 fra New York til London Gatwick ble forsinket, fordi de tekniske problemene med flight DI7013 gjorde at mannskapet måtte ta sin obligatoriske hviletid før de kunne fly igjen, skriver Mathson.

Når det gjelder kompensasjon, skriver hun at Norwegian alltid følger EUs regler, og hun oppfordrer passasjerene til å henvende seg direkte til Norwegian.