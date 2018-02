13 russere tiltalt - Putin-alliert anklages for å stå bak

Publisert: 16.02.18 19:03 Oppdatert: 16.02.18 22:32

UTENRIKS 2018-02-16T18:03:55Z

Ifølge den 37 sider lange tiltalen har de tiltalte forsøkt å påvirke amerikanske politiske prosesser og valgprosesser fra 2014 og fram til i dag – deriblant presidentvalget i 2016.

Spesialetterforsker Robert Mueller offentliggjorde selv tiltalen fredag. Han er oppnevnt for å etterforske den påståtte russiske innblandingen i presidentvalget – en innblanding som skal ha vært et forsøk på å påvirke valget i Donald Trumps favør.

Tre av de navngitte russerne anklages for konspirasjon for å begå datakriminalitet, mens fem anklages for alvorlig identitetstyveri, ifølge BBC .

– Målet var å spre mistillit

I en kommentar til tiltalen påpeker USAs visejustisminister Rod Rosenstein at den ikke inneholder noen påstand om at den russiske innblandingen påvirket resultatet i presidentvalget.

– Målet var å spre mistillit til kandidatene i 2016-valget og det politiske systemet, sier han og føyer til at amerikanere ikke anses som bevisste deltakere i den russiske innblandingen.

Ifølge amerikanske myndigheter har noen av de anholdte russerne utgitt seg for å være amerikanske statsborgere og kommunisert med personer i Trumps valgkampstab, som ikke visste hvem de hadde med å gjøre.

Firmaet Internet Research Agency, som er kjent for å være en russisk-støttet «trollfabrikk» , er også tiltalt i saken, samt to firmaer som går under navnet «Concord Management and Consulting» og «Concord Catering».

De to sistnevnte selskapene er eid av russeren Jevgenij Priogozhin, som ifølge tiltalen har benyttet selskapene til å finansiere operasjonene mot USA. På ett tidspunkt hadde selskapene et budsjett på 1, 25 millioner dollar i måneden, skriver The Guardian.

Drev flere hundre epostadresser

Russerne skal blant annet ha drevet flere hundre epostadresser, registrert hos amerikanske internettselskaper.

«De tiltalte fremstod som amerikanske borgere eller opprettet og opererte under falske amerikanske identiteter, som publiserte innlegg i sosiale medier, med hensikt å tiltrekke seg oppmerksomhet og lesere», står det skrevet i tiltalen, publisert av New York Times .

Ifølge tiltalen ble amerikanske datamaskiner og servere brukt for å skjule den russiske opprinnelsen til den ulovlige aktiviteten.

«De greide å nå fram til et betydelig antall amerikanere», framholdes det i tiltalen.

Iscenesatt angivelig valgkampstunt

Russerne seilte under falskt flagg som Trump-tilhengere og stelte i stand flere arrangementer, heter det i anklagen. Blant annet dreier det seg om kommunikasjon med Trump-kampanjen gjennom @donaldtrump.com-epostadresser for å planlegge valgkamparrangementer i Florida, skriver The Guardian . Videre betalte de for reklamer for å promotere arrangementene, framholder Muller.

En av russerne skal ha betalt amerikanere for å bygge et bur der en skuespiller skulle posere som Clinton i fangedrakt. Buret skulle fraktes på lasteplanet på en bil under ett av arrangementene.

Dessuten framholdes det at russerne brukte falske kontoer på sosiale medier, der de utga seg for å være fra muslimske organisasjoner, til å oppfordre muslimer til å boikotte valget.

Infiltrerte «Black Lives Matter»

Russerne var aktive i organisasjoner som både støttet og gikk i mot Trump - blant annet bevegelsen «Black Lives Matter», ifølge den amerikanske påtalemyndigheten.

De skal også være innblandet i en annonse som rett før valget fremmet den grønne presidentkandidaten Jill Stein, som av noen Clinton-supportere anklages for å ha splittet anti-Trump-bevegelsen.

USAs visejustisminister Rod Rosenstein uttalte i en pressekonferanse i Washington fredag at russerne har organisert politiske demonstrasjoner, både for og mot Trump i New York, på samme dag. Russerne har ifølge tiltalen presentert seg som aktivister.

– Ledet av Putin-alliert

Gruppen var ifølge tiltalen basert i St. Petersburg, men noen av de anholdte skal ha reist til USA og brukt amerikanske datamaskiner og amerikanske nettverk for å skjule at deres aktiviteter opprinnelig kom fra Russland.

Russeren Jevgenij Priogozhin, en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, anklages for å ha ledet gruppen.

Putin har tidligere avvist de amerikanske påstandene om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget.

Fra før av er fire personer tiltalt i Muellers Russland-etterforskning, deriblant Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

Donald Trump skriver i Twitter-melding fredag kveld at hans medarbeidere under valget i 2016 ikke har gjort noe galt.

Russland: – Absurd

Russlands utenriksdepartementet kaller anklagene fra USA om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget for absurd, melder nyhetsbyrået Interfax.

Det er departementets talsperson Maria Zakharova som kommer med den korte kommentaren til spesialetterforsker Robert Muellers siktelser av 13 russere og tre russiske selskaper.

Jevgenij Prigozjin, den russiske forretningsmannen som amerikanerne mener er leder for gruppen som anklages for påvirkningsforsøkene, sier at han ikke er spesielt opprørt.

– Amerikanerne er så følsomme. De ser hva de vil se. Jeg har stor respekt for dem. Jeg er ikke opprørt i det hele tatt over at jeg står på lista. Hvis de vil se djevelen, så la dem gjøre det, sier han ifølge Reuters til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

President Vladimir Putins talsperson, Dmitry Peskov, sier til russiske medier at Putin ikke har rukket og lese tiltalen enda.