KAMPER: Ukrainske soldater avfyrer artilleri mot opprørsstillinger i den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk». Foto: MAKSIM LEVIN, Reuters

Sverige åpen for å bidra til FN-styrke i Øst-Ukraina

Publisert: 18.02.18 15:57

UTENRIKS 2018-02-18T14:57:05Z

MÜNCHEN (VG) Sverige vil kunne bidra med soldater til en fredsbevarende FN-styrke i det østlige Ukraina hvis Russland og Vesten blir enige.

Det uttalte Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist under sikkerhetskonferansen i München lørdag, ifølge Reuters .

Mer en 10.300 mennesker er drept i konflikten mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiskstøttede separatistene i Donetsk og Luhansk, øst i landet, siden 2014.

En våpenhvile skulle ha trådt i kraft i henhold til Minsk-avtalen, men den er imidlertid blitt brutt nærmest daglig.

Russlands president Vladimir Putin har foreslått en begrenset FN -styrke i det østlige Ukraina , noe som av mange i Vesten anser som en mulighet for å forhandle frem en større fredsbevarende FN-styrke.

– Hvis vi ser de rette forholdene og vi ser at dette oppdraget kan hjelpe, så er vi åpne for det, sa den svenske forsvarsministeren til ukrainske og amerikanske tjenestemenn og politikere da han fikk spørsmål om et eventuelt styrkebidrag.

– Vi er ikke der ennå, men det er noe positivt, fortsatte han.

Sverige står utenfor NATO og er derfor blitt foreslått til å få lederrollen i en eventuell fredsbevarende operasjon i Øst-Ukraina av tidligere NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen, som nå fungerer som rådgiver for Ukrainas president Petro Porosjenko.

Rapporten, hvor en FN-styrke på 20.000 FN-soldater fra et land utenfor NATO foreslås, ble lørdag presentert for USAs spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker. Han understreker at det er opp til Russland å godta den fredsbevarende styrken, men at den ikke er et mål i seg selv, men et middel for å gjenopprette freden.

700 sivile observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er utstasjonert i det østlige Ukraina, men de har ikke greid å redusere spenningene.