Kulda koster britene 11 milliarder i døgnet

Det kalde vinterværet i Storbritannia kan koste samfunnet så mye som 1 milliard pund – hver dag – ifølge beregninger gjort av økonomer.

Dersom «sibirkulda» – som i Storbritannia omtales som «beistet fra øst» – vedvarer, kan veksten i britisk økonomi bli halvert, skriver The Guardian .

Byggebransjen ligger an til å bli hardest rammet av kulda. Stans og forsinkelser kan ha kostet så mye som 2 milliarder pund – eller rundt 22, milliarder kroner – i løpet av de tre verste dagene i kuldeperioden.

I tillegg blir økonomien svekket av tog som bryter sammen og trafikkulykker, som både har en direkte kostnad og bidrar til at folk ikke kommer på jobb i tide og at produktiviteten i samfunnet synker. I tillegg er det folk som blir hjemme fra jobben fordi myndighetene oppfordrer dem til å ikke bevege seg utendørs.

Økning på noen områder

Riktignok veies noe av det negative opp av at flere jobber hjemmefra enn normalt, og netthandelen får seg et oppsving når folk ikke kommer seg til butikken. I tillegg er det beregnet at energisektoren øker sine inntekter med 20 prosent.

I sum betyr likevel det kalde været at hele økonomien går på redusert fart, og produksjonen av varer og tjenester synker med rundt 20 prosent, ifølge analyser fra Centre for Economics and Business Research.

– Nettoeffekten får oss til å anslå at den samlede britiske produksjonen er rundt 1 milliard pund lavere hver dag, opplyser analytikerne.

Halve veksten

– Det er mulig at det strenge vinterværet fører til at brutto nasjonalprodukt blir 0,1 prosent lavere enn beregnet i første kvartal, muligens 0,2 prosent dersom været vedvarer, sier økonomen Howard Archer.

Med en beregnet vekst på 0,4 prosent i årets tre første måneder, betyr det at en langvarig kuldeperiode kan spise opp halve den ventede veksten.