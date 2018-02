OMKOM HER: Lasse ble funnet død i bilen sin etter å ha satt seg fast i snøen. Foto: PRIVAT/ Aftonbladet

Lasse (77) omkom i snøværet – ble funnet innesnødd i bilen sin

Publisert: 12.02.18 23:26

UTENRIKS 2018-02-12T22:26:56Z

77 år gamle Lasse kjørte seg fast med bilen i kraftig snøvær. Flere skal ha sett ham kjempe, men ingen kom til unnsetning. Samme kveld ble han funnet død i bilen.

Lasse er én av fire eldre som omkom i det kraftige snøværet som herjet Nord- Sverige tidligere i februar. Ifølge politiet er det tallet langt høyere enn normalt.

– Det føles helt forferdelig. Ja, han var gammel og alle skal dø, men ikke på denne måten, sier stedatteren Anna-Karin Ekström til SVT .

Ved lunsjtider 1. februar tok Lasse bilen for å handle. Allerede på parkeringsplassen utenfor hans egen bolig skapte snøen problemer, og 77-åringen kjørte seg fast.

Han fikk låne en spade for å forsøke å få bilen løs, men klarte det ikke, skriver Aftonbladet .

– Han kjempet mot snøen i en time, men ble mer og mer fanget. Til slutt døde bilmotoren. Bilen ble dekket av snø. Klokken 19 på kvelden ble han funnet død i bilen sin, skriver søsteren til Anna-Karin i et Facebook-innlegg.

Flere skal ha sett 77-åringen streve

Tragedien fant sted i Sundsvall – et tett befolket område – men ingen skal ha kommet til 77-åringen til unnsetning.

Ifølge politiet skal flere ha sett Lasses forsøk på å komme seg ut med bilen.

Først da Anna-Karin Ekström kom for å se til bilen, forsto hun hva som hadde skjedd.

– Jeg trodde jo at han hadde gått og satt seg i bilen, for så å dø der, men da jeg så bilen forsto jeg hvordan han hadde kjempet. Det var forferdelig, sier Ekström til kanalen.

Dødsårsak ikke fastsatt

Da hun kom til stedet stinket bilen av plast og avgasser. Hun forteller at bilen hadde sunket ned i snøen og at eksosrøret var dekket av snø.

Dødsårsaken er ennå ikke fastsatt, men stedatteren utelukker ikke at han ble forgiftet av avgassene.

Ekström beskriver et nært forhold til mannen hun kaller «bonuspappa»:

– Lasse var en som alltid stilte opp og hjalp til. Han sa aldri nei, så det kjennes så urettferdig at akkurat han skulle oppleve dette her, sier Ekström.

Hun sier til Aftonbladet at hun har forståelse for at andre eldre kanskje ikke vil gå ut i en snøstorm for å hjelpe til, men at man alltids kan ringe til politiet.

– Et menneske skal ikke behøve å dø omgitt av masse mennesker som kunne ha hjulpet, det kjennes unødvendig, forteller Ekström til avisen.

77-åringen etterlater seg en sønn, to bonusdøtre og deres barn.