Trump vil stille i 2020: – Ikke utenkelig at han blir gjenvalgt

Publisert: 28.02.18 13:52 Oppdatert: 28.02.18 16:33

Tirsdag ble det klart at den omdiskuterte presidenten kommer til å stille som kandidat til presidentvalget i 2020. Og det er slett ikke umulig at han lykkes.

Kan mobilisere demokratiske velgere

USA -kommentator Vårin Alme på Amerikanskpolitikk.no tror ikke det er uaktuelt, men at det er tidlig å si om Trump kan se frem til flere år i Det hvite hus.

– Det er absolutt ikke utenkelig at Trump blir gjenvalgt. Det avhenger blant annet av hvordan mellomvalget i høst blir, hvorvidt Trump får gjennom mer av programmet sitt fremover, hvordan Russland-saken utvikler seg og hvem som stiller på demokratisk og eventuelt republikansk side – og det forutsetter selvsagt at han også selv ønsker å stille igjen.

– Det er ganske uvanlig å gå ut som presidentkandidat så tidlig. Men alt ved ham er jo uvanlig, sier professor og USA-kjenner Ole Moen.

Han er ikke overbevist om at Trump kan vinne, men vil heller ikke garantere det motsatte.

– Han har ikke gode sjanser, men man skal aldri si aldri.

Vårin Alme tror dessuten at årene med Trump kan gjøre mye for valgdeltagelsen i 2020.

– Videre er det ofte slik at man gir en president to perioder og sjansen til å utrette mest mulig. Men så må vi også huske på at noe av årsaken til at Trump vant i 2016 var at demokratiske velgere ble hjemme. Det blir neppe tilfelle etter fire år med Trump, sier Alme.

– Folk blir litt forblindet

Presidenten har fått oppmerksomhet for mye, men særlig gjennomgående har kanskje Russland-saken vært, hvor russiske myndigheter er anklaget for å ha forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Denne etterforskningen, den demokratiske motkandidaten og selvfølgelig hva som skjer i amerikansk politikk fremover de neste to årene vil ha mye å si for hvordan det kan gå.

Moen tror Trump har gjort enkelte ting som gjør ham populær nå, men som kan gå over lenge før presidentvalget.

– Han har gjort enkelte ting som gjør at folk blir litt forblindet. En ting er skattelettene som førte til at folk flest får 2000 dollar i fanget, som hjelper på. Da glemmer de at i 2025 vil skattene øke voldsomt for grupper med dårligere økonomi, sier han.

Moen mener det er flere faktorer som spiller inn, men at økonomi generelt vil være viktig for Trump i årene fremover. I tillegg er det mellomvalg i Kongressen i år, noe som også kan ha mye å si.

Nå sitter republikanerne med flertall i både Senatet og Representantenes hus, og har dermed mye å si for hva presidenten faktisk kan gjøre. Hvis demokratene får flertall i ett av kamrene, vil det bli betydelig vanskeligere for ham å få gjennom politikk.