Burmakomitéen om satellittbildene i Myanmar: De sletter egne spor

Publisert: 25.02.18 04:15

De nye satellittbildene som skal vise at minst 28 rohingya-landsbyer er ødelagt siden desember tyder på at utslettingen av den muslimske minoriteten fortsatt pågår, mener daglig leder i Den norske Burmakomité.

Mens militæret nå hevder at de bygger opp igjen den ødelagte Rakhine-provinsen, er den muslimske rohingya-minoriteten redd for at kulturen deres utslettes, melder AP . Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité er redd for at det stemmer.

– Dersom bildene er korrekte, beviser det at militærets påstand om at opprydningsaksjonen ble avsluttet i september i fjor, er en blank løgn. De sletter fremdeles egne spor, og forsøker å slette bevis på rohingyaenes tilhørighet til Myanmar , sier Aagre til VG.

Satellittbilder som ble frigitt av amerikanske DigitalGlobe fredag, skal vise at landsbyer og boligområder tidligere bebodd av rohingyaer, er fullstendig jevnet med jorden av Myanmars militære de siste ukene.

Ødeleggelsene er ifølge bildene langt verre enn det som tidligere har vært rapportert, og ifølge menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch skal minst 55 landsbyer være ødelagt.

– Alt er borte:

En kvinne som besøkte sitt hjem i Myin Hlut er sjokkert.

– Alt er borte, ikke engang trærne er igjen, sier hun til AP.

– De har kjørt ned alt med bulldosere, jeg kjente meg nesten ikke igjen.

Human Rights Watch mener Myanmars militære myndigheter nå bruker bulldosere for å utslette flere landsbyer i en stor aksjon for å ødelegge bevis på masseødeleggelsene mot den muslimske minoriteten, før noen har fått anledning til å etterforske hva som har foregått.

Myndighetene på sin side sier at de er i ferd med å gjenoppbygge de ødelagte områdene, og at flere av husene de nå skal bygge, er tiltenkt de muslimske minoritetene.

– Selvsagt har vi brukt maskiner som bulldosere fordi vi må rydde bakken før vi kan bygge opp nye hus, sier Myint Khine, en representant fra myndighetene i Maungdaw til The Guardian .

Drevet på flukt

Over 600.000 rohingyaer er siden august drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh. FN har tidligere slått fast at sikkerhetsstyrkene i Myanmar står bak velorganiserte, samordnede og systematiske angrep mot den muslimske rohingya-minoriteten.

Ifølge en FN-rapport som ble offentliggjort i oktober, skal hele landsbyer skal være brent ned, og rohingyaer skal være blitt utsatt for utenomrettslige henrettelser, tortur og voldtekter. Både FN og amerikanske myndigheter har beskrevet dette som etnisk rensing.

I Myanmar har man en maktdeling mellom militæret og myndighetene, og det er grunnlovsbestemt at myndighetene ikke kan kontrollere militæret. Det betyr at det er militæret som står for overgrep, drap og også nå sletter sine spor.

Audun Aagre er ikke i tvil om at militæret har utført massedrap, brent ned landsbyer, med en plan om å fordrive rohingyaene, og stenge grensene etterpå.

– Militæret har innrømmet ti brutale drap i landsbyen Inn Din, men dette er bare toppen av isfjellet, sier han til VG.

Han mener militæret har en ambisjon om undergrave den første valgte regjeringen på 50 år, og de har lykkes godt.

– Regjeringen arbeider med en politisk løsning, inkludert endring av en diskriminerende statsborgerskapslov, men det blir bare tomme ord når militæret fortsetter å forfølge minoritetene.

Fortsatt uro

Satellittbilder analysert av Human Rights Watch i oktober viste at minst 288 landsbyer er delvis eller helt ødelagt i brann i delstaten Rakhine siden 25. August. En rapport fra Leger uten grenser i høst hevder at minst 6700 rohingyaer ble drept på én måned i én delstat. 730 av dem var barn under fem år.

I Bangladesh lever flyktningene under dårlige sanitære forhold i leire. Regjeringen i Bangladesh har fått kritikk, blant annet fra USA, for at de ikke gjør mer for hindre at kvinner og barn av rohingya-folket blir utsatt for menneskehandel.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister får ikke lov til å reise inn i Rakhine, noe som gjør det vanskelig å etterprøve flyktningenes historier. Militæret i Myanmar avviste i november alle overgrepsanklager i en intern rapport.