Delte hemmelig «Syria-veikart» med NATO-Jens

ANKARA (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg håper et nytt «veikart for Syria» skal hindre kamper mellom Tyrkia og USA. Han vil ikke utelukke nye angrep mot det syriske regimet.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøker Tyrkia midt i en meget anspent situasjon i regionen, etter at USA, Storbritannia og Frankrike angrep Syria i helgen.

Samtidig har NATO en hodepine inne i Nord- Syria , der Tyrkia kjemper mot den kurdiske YPG-militsen , som USA støtter med våpen og spesialsoldater. Det har vært overhengende fare for at tyrkiske og amerikanske soldater i verste fall kunne ende i skarpe kamper mot hverandre.

– Samtaler har pågått mellom Tyrkia og USA. Hvis enigheten bekreftes, så vil det være et viktig bidrag til å unngå konfrontasjon og bidra til å løse vanskelighetene man ser nord i Syria, sier Stoltenberg til VG.

Omstridt område

Stoltenberg vil ikke dele detaljene han har fått innsyn i, og tyrkiske myndigheter understreker at avtalen fortsatt må godkjennes av den nye amerikanske utenriksministeren, når vedkommende blir satt inn.

Det omstridte området som står på spill er Manbij, der USA har spesialstyrker. Tyrkia krever at alle soldater fra den kurdiske YPG-militsen skal trekkes ut.

– Vedrørende Manbij så har vi et veikart for veien videre, som er forhandlet frem med USA. Detaljene er fortsatt hemmelige, men avtalen vil avgjøre sikkerheten der, svarer den tyrkiske utenriksministeren, Mevlut Cavusoglu, på spørsmål fra VG om situasjonen i Nord-Syria.

Det tyder på at Tyrkia ser ut til å få viljen sin, som er at en arabisk styrke, ikke kurdere, skal kontrollere Manbij. Stoltenberg tar riktignok et forbehold om situasjonen er svært vanskelig.

– Jeg tror ikke vi skal være naive. Det er ikke sikkert det er den endelige løsningen, men det er et veldig viktig bidrag, sier Stoltenberg.

Tyrkiske krav

Tyrkia krever at Stoltenberg og NATO skal gå ut og støtte dem i krigføringen mot YPG. På spørsmål fra VG under en pressekonferanse i den tyrkiske hovedstaden Ankara, gjentok Cavusoglu dette kravet.

– Tyrkia trenger støtte fra NATO. Dessverre er det en dobbeltmoral når det gjelder kampen mot terrorisme. Det er åpenbart når man ser vår aksjon mot Afrin, der vi skjermet sivile, mens USA og YPG drepte mange sivile under angrepene på Raqqa, sier utenriksminister Cavusoglu til VG.

Hvordan dette kravet ble lagt frem for Stoltenberg, vil han ikke kommentere, men han bekrefter at det på nytt har vært tema under besøket.

Assad er svekket

Når det gjelder angrepet på Syria, sier Stoltenberg at man ikke kan utelukke nye angrep, dersom man igjen mistenker bruk av kjemiske våpen.

– Men har dette målrettede angrepet, som du kaller det, i det hele tatt svekket Assad-regimets evne til å angripe opprørerne?

– Assads evne til å bruke kjemiske våpen er svekket. Dette var ikke et alminnelig angrep mot Assads styrker, det handlet om å håndheve forbudet mot kjemiske våpen.

– Det ligger an til at den neste store kampen vil stå om de syriske opprørernes siste enklave Idlib. Der er det blitt benyttet kjemiske våpen før. Hva forventer du hvis det blir benyttet kjemiske våpen der på nytt?

– De NATO-allierte som iverksatte aksjonen natt til lørdag, er beredt til å gjøre det på nytt. Aksjonen har ikke fjernet trusselen om kjemiske våpen, men jeg er trygg på at den har hevet terskelen for at det brukes.

Raste mot Macron

Aksjonen i Syria har også satt Tyrkia i en vrien skvis , fordi tyrkerne har trengt Russlands gunst for å kunne gjennomføre sine angrep mot YPG inne i Syria.

Frankrikes president Emmanuel Macron har fremstilt det slik at angrepet vil tvinge Tyrkia til å bryte med Russland, men dette avviste den tyrkiske utenriksministeren.

– Vi har alltid vært mot kjemiske våpen, og vi er uenige med Russland og Iran om regimet i Syria. Men vi vil fortsette å forhandle med dem om en løsning. Dessverre foretrekker noen av våre vestlige venner populisme, sa Cavusoglu, som et spark mot Macron.

