LILLEBRØDRENE: Avdøde Yasser Murtaja (på plakaten bak) var storebror i søskenflokken på fem. Brødrene Motasim (24) (t.h.) og Hamza (25) jobbet sammen med ham i produksjonsselskapet Ain Media. Foto: Harald Henden/VG

Skutt og drept på jobb: Brødrene til Gaza-fotograf sørger

Publisert: 26.04.18 22:11 Oppdatert: 26.04.18 22:42

GAZA (VG) «Han var bærebjelken og sjelen i vårt hjem», sier lillebrødrene til avdøde Yasser Murtaja (30). Drapet på ham skal granskes av Israel selv. Ikke godt nok, mener Flyktninghjelpen.

Pressefotografen Yasser Murtaja var på jobb for å filme protestene langs grensegjerdet øst for Khan Younis i Gaza den første fredagen i april. Uken før var flere blitt såret og drept av skarpe skudd fra israelske soldater.

Yasser plasserte seg et par hundre meter fra gjerdet, og et godt stykke unna de som kastet stein og brant bildekk. Han var iført hjelm og skuddsikker vest tydelig merket «PRESS» for å vise at han var journalist.



1 av 2 EVAKUERES: Yasser Murtaja fraktes vekk fra protestene etter å ha blitt skutt. Ni andre personer ble drept samme dag på Gazastripen. IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

– Plutselig faller Yasser sammen på bakken foran meg. Jeg hørte ikke skuddet fordi jeg hadde på høretelefoner, forteller lydmannen og kollegaen Nabil al-Hadhoud (24), som sto bak ryggen til Yasser.

– Jeg løper mot ham, og han roper: «Jeg er blitt skutt, jeg er blitt skutt!» forteller Nabil da VG møter ham på kontoret til Ain Media i Gaza by, produksjonsselskapet som Yasser var med på å etablere i 2014.

Broren fikk sjokk

30-åringen, som fortsatt var ved bevissthet, ble raskt løftet over på båre og evakuert inn i en ventende ambulanse. Yassers lillebror og kollega Motasim (24), som hadde filmet like ved, ble stående noen sekunder og fundere over om han skulle ta med kameraet sitt eller løpe fra det.

– Jeg var i sjokk, men jeg kom meg med i ambulansen. Yasser sa til meg at han hadde store smerter i ryggen. Jeg begynte å gråte i ambulansen da jeg så hvor vondt han hadde det. Da sa han: «Ikke gråt». Han ville at jeg skulle være sterk, forteller Motasim.

Sønn på to og et halvt år

Han fortsatte å snakke til broren for å holde ham våken. Spurte hvordan det gikk, sa at det ville gå bra, ba ham gjenta navnet sitt. På hovedsykehuset i Gaza ble Yasser lagt i narkose og operert.

Kulen fra skarpskytteren hadde truffet på venstre side av magen, rett under der den skuddsikre vesten stoppet. Den skal ha ekspandert inne i kroppen hans og ødelagt lever, galleblære og en arterie til hjertet. Yasser var i ferd med å blø i hjel.

Etter tolv timer på sykehus, døde han. Kona og sønnen på to og et halvt år rakk aldri å ta farvel.

Hundrevis av mennesker fulgte 30-åringen til graven dagen etter.

Familiens hjørnestein

Yasser beskrives som en empatisk mann som kunne legge fra seg kameraet og leke med barn midt under et oppdrag. I søskenflokken på fem var han eldstebror, og etter at faren døde i 2013 ble han familiens omsorgsperson, forteller lillebroren Hamza (25), som også jobber i Ain Media.

– Han var bærebjelken og sjelen i vårt hjem. Han lærte meg å smile og å være optimistisk. Han presset meg til å ta denne jobben, fordi han mente at «vi brødre må holde sammen», sier Hamza til VG.

– Er du sint for det som skjedde med ham?

– Jeg er sint fordi jeg har mistet broren min. Jeg tenker på ham hvert eneste sekund. Jeg har mistet en viktig del av meg selv. Ingen kan fylle tomrommet etter ham.

















1 av 7 PROTESTER PÅ GAZASTRIPEN: VG var til stede under demonstrasjonene foran grensegjerdet til Israel øst for Khan Younis fredag 20. april. Se VG-fotograf Harald Hendens bilder. Harald Henden/VG

Skulle jobbe for Flyktninghjelpen

30-åringen, som var utdannet regnskapsfører og startet som hobbyfotograf i 2011, drømte om å se verden utenfor Gazastripen. Det fikk han aldri.

De siste årene tok fotografen på seg oppdrag for utenlandske medier som BBC og Al Jazeera på Gazastripen.

Fakta Gaza 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Nærmere 2 millioner innbyggere, hvorav 1,3 millioner er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948. Deres avslåtte krav om å vende hjem er stridens kjerne.

Okkupert av Israel i 1967. Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at en islamistiske organisasjonen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. Kilder: NTB, VG

– Han ble kjent for arbeidet sitt. Yasser hadde ett budskap: Å vise at Gaza er fattig og med få muligheter, men at folk her setter pris på livet. Det er en stor tragedie at han døde, men den internasjonale solidariteten hjelper, sier broren Motasim.

Dagen etter at han ble drept, skulle han ha startet et dokumentarprosjekt om traumatiserte barn i Gaza for norske Flyktninghjelpen.

– Vi fordømmer at han, som ubevæpnet pressemann på arbeid med vest på, ble skyteskive for israelske skarpskytter, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, til VG.

Israel skal granske seg selv

Drapet på Yasser har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Den israelske hæren (IDF) har besluttet å granske sin egen respons på Gaza-protestene generelt, og drapet på Yasser spesielt.

– Den israelske hæren har ingen troverdighet når den gransker seg selv, det burde være en internasjonal gransking. Israel må finne seg å bli målt etter samme rettighetsskala som alle andre stater, mener Egeland i Flyktninghjelpen.

Hevder han var Hamas-agent

Den israelske forsvarsministeren Avigdor Lieberman har hevdet at Yasser fløy en drone på Gazastripen, noe som er ulovlig, og at han var betalt av islamistorganisasjonen Hamas. Raphael Schutz, Israels ambassadør til Norge, har gjentatt dette på Twitter:

Anklagene er blitt avvist av Yassers kolleger.

Det finnes ikke ett fnugg av bevis for at denne journalisten var en Hamas-agent. Man skal ikke uten bevis sverte en død familiefar, sier Jan Egeland.

Journalister angrepet

Minst tolv journalister (de fleste merket «PRESS») er blitt truffet av den israelske hærens kuler siden den såkalte «Returmarsjen» startet 30. mars, ifølge den internasjonale presseorganisasjonen CPJ.

– Skytingen kan tyde på at israelske myndigheter forsøker å undertrykke mediedekningen av protestene, skriver CPJ-sjef Joel Simon i et brev adressert Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

