President Donald Trump presenterte mandag deler av sin plan for å bekjempe narkotika.

Trump med plan mot narkotika: Dødsstraff for narkohandlere

NTB

Publisert: 19.03.18 21:06

Dødsstraff for narkohandlere, utvidet behandlingsprogram og informasjonskampanjer inngår i Donald Trumps trepunktsplan for å bekjempe narkotika.

Trump sa i en tale under et besøk i Manchester i New Hampshire mandag at han håper på «stor respons» i Kongressen for den tredelte planen. Hensikten er å sette en stopper for det han omtaler som narkotikaepidemi i USA.

«Narkofrie barn»

Presidenten hadde med seg førstedame Melania Trump under besøket til New Hampshire, en delstat som er hardt rammet av narkotika. Hun har vist stor interesse for bekjempelse av narkotika, og spesielt i saker der barn berøres.

– Å mislykkes er ikke noe valg. Narkotikaavhengighet er ikke vår framtid, sa Trump.

Han tok i sin tale til orde for å hjelpe til å sikre «en generasjon med narkotikafrie barn».

Korte straffer

Under dagens lovverk kan narkolangere fortsette å selge stoffer som dreper hundrevis av mennesker, og likevel slippe unna med korte fengselsstraffer, ifølge presidenten. Det er på tide at landet blir hardhendt mot narkolangere, sa han.

Trumps plan skal fokusere på utdanning og informasjonskampanjer, politi og utvidelse av tilgang på behandlingsopplegg og rehabilitering. Et av planens elementer går ut på at narkolangere som dømmes, kan få dødsstraff der det er i tråd med ulike delstaters nåværende lovverk.