I EKSIL: Sabahattin Toprak (39) fra Istanbul kikker ut av vinduet i sin nye hjemby, Thessaloniki nord i Hellas. Han håper på å kunne flytte videre til kona i Sverige. Foto: Giorgos Moutafis/VG

Flyktet fra Tyrkia etter terroranklage

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.04.18 15:13 Oppdatert: 18.04.18 15:33

THESSALONIKI (VG) De elsker kuppanklagede Fethullah Gülen, men nekter for å være terrorister. Fra sitt skjulested i Hellas forteller de om tortur og forfølgelse i Tyrkia.

Det var i mai i fjor at filmregissøren og engelsklæreren Sabahattin Toprak (39) fra Istanbul krysset elven Evros mellom Tyrkia og Hellas i en gummibåt. I forkant hadde han betalt en smugler 2400 euro (rundt 23.000 kroner) for å organisere ferden.

– Jeg måtte rømme landet. Jeg kunne ikke bli værende i Tyrkia , forteller Toprak da vi møter ham i den greske byen Thessaloniki, hvor han nå bor.

39-åringen har søkt om politisk asyl i nabolandet Hellas. Han er ikke alene:

Antallet asylsøkere fra Tyrkia til Hellas har skutt i været etter at tyrkiske myndigheter startet sin jakt på mulige kuppmakere.

I fjor søkte 1827 tyrkiske statsborgere om asyl, mot 189 personer i hele 2016, ifølge greske asylmyndigheter. Bare hittil i år har Hellas mottatt 393 asylsøknader fra tyrkere. Mange av dem er akademikere og statsansatte.

Tilhenger av terrorstemplet bevegelse

Toprak ble avsatt fra jobben sin og havnet på en terrorliste i Tyrkia fordi han er tilhenger av den religiøse Gülen-bevegelsen , som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket 15. juli 2016 som kostet 249 mennesker livet .

– Jeg elsker Fethullah Gülen og har sympatisert med bevegelsen i 30 år. Hele familien min er gülenister, og nå sitter min bror, svigerbror og fetter i fengsel i Tyrkia, forteller Toprak.

Gülenistene har i en årrekke drevet skoler, veldedige organisasjoner og en rekke medier i Tyrkia, samt vært sterkt representert i byråkrati, justisvesen, politi og deler av militæret.

Forteller om tortur

For ett år siden møtte VG flere Gülen-tilhengere i eksil i Thessaloniki, som for første gang ga et innblikk i den hemmelighetsfulle bevegelsen . Siden da har stadig nye strømmet til Hellas nest største by. Denne gangen møter VG åtte tyrkiske asylsøkere ved hjelp av den greske menneskerettighetsorganisasjonen Solidarity Now.

Fakta Gülen-bevegelsen Gülen-bevegelsen, eller Hizmet som den også kalles, er ledet av den islamske predikanten Fethullah Gülen og driver et nettverk av privatskoler, private selskaper og medier.

Bevegelsen er blitt beskyldt av tyrkiske myndigheter for forsøk på å infiltrere staten.

Etter det mislykkede kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan sommeren 2016, ble Gülen utpekt som hovedmann. Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert.

Etter kuppforsøket er over 65.000 personer blitt fengslet og over 150.000 fjernet fra sine jobber i Tyrkia .

Geologiingeniøren Caner Yilmaz (35) (ikke hans ekte navn) har ikke sett seg tilbake etter at han tok med kona og deres to små barn til Hellas i fjor. Yilmaz, som siden universitetstiden har vært åpen gülenist, ble avsatt fra jobben i Energidepartementet i Ankara og senere arrestert, mistenkt for å ha deltatt i kuppforsøket.

35-åringen forteller en opprivende historie fra varetektsfengslingen som det ikke er mulig for VG å ettergå:

Han sier at han ble torturert etter at han nektet å undertegne en tilståelse der det sto at han var medlem av Fethullahs terrororganisasjon FETÖ (myndighetenes betegnelse på gülenistene), og at han deltok i kuppforsøket. Han forteller at han og over 150 andre ble anholdt i en gymsal, kledd nakne, bundet fast til en stol, spylt med brannslanger og slått med batonger. Enkelte skal ha blitt elektrosjokket, voldtatt og hengt opp etter beina.

– Det som skjer i Tyrkia nå er en skam for oss og for verden, mener Yilmaz.

Tyrkia avviser torturpåstander

Barneskolelæreren og gülenisten Aslan (36) (ikke hans ekte navn) fra Istanbul forteller en lignende historie.

– Jeg ble bakbundet og slått med batong av politiet helt til jeg besvimte.

36-åringen var ansatt ved en Gülen-skole. Han sier at han ble tvunget til å tilstå å ha deltatt i kuppforsøket, men at han senere ble løslatt.

Amnesty International har hevdet at tortur som metode er blitt brukt i kjølvannet av kuppforsøket, en påstand tyrkiske myndigheter har benektet.

Blomstrer opp i utlandet

Samtlige gülenister VG møter i Thessaloniki er åpne om sitt sterke bånd til bevegelsen, men sier at de ikke hadde noe med kuppforsøket å gjøre.

– Jeg har ikke gjort noe i Tyrkia som forsvarer at jeg blir kalt terrorist. Det eneste jeg er, er en opponent, sier den tyrkiske journalisten Tuba Güven (35), som siden VG møtte henne i fjor har fått innvilget asyl i Hellas.

Güven sier at hun sympatiserer med Gülen, men at hun «aldri var en del av hierarkiet».

– Gülen-bevegelsen vil vokse seg sterkere i utlandet på grunn av situasjonen i Tyrkia. I utlandet kan vi blomstre og påvirke, mener Güven.

Hun får støtte hos journalistkollegene fra Gülen-avisen Zaman, som ble stengt med makt i 2016 og det ble utstedt arrestordre på flere av de ansatte.

– Dette er en stor mulighet for oss. Vi distribuerer budskapet vårt over hele verden med ny kraft, sier Farouk (35) (ikke hans ekte navn).

