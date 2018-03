MØTTES: Barne- og likestillingsminister Linda Helleland og Jessica Stern i OutRight Action International utenfor baren Julius i Greenwich Village i New York. Foto: Jostein Matre

Ber Norge ta internasjonalt lederskap for homofiles rettigheter

Publisert: 17.03.18 08:02

NEW YORK (VG) Da barne- og likestillingsminister Linda Helleland møtte homoorganisasjoner i New York fikk hun en klar og tydelig oppfordring: Norge må gå i front for å sørge for at homofili blir akseptert verden over.

– Årsaken til at jeg ville komme hit i dag er at jeg ønsket å benytte anledningen til å oppfordre Norge til å ta internasjonalt lederskap i kampen for homofiles rettigheter.

Det sa Jessica Stern, som leder OutRight Action International, en organisasjon som jobber for å bedre menneskerettighetene for homofile og transpersoner rundt i verden, da hun og flere andre organisasjoner møtte Linda Helleland til lunsj på den kjente homsebaren Julius i Greenwich Village i New York, fredag.

Stern forklarer at de har tall som viser at 2017 er det året i historien det ble gjort flest massearrestasjoner av homofile mennesker rundt om i verden.

– Det går fremover mange steder i verden, mens andre steder går det feil vei. Og det gjelder særlig i land der rettighetene allerede er dårlige, sa Stern til VG etter at lunsjen var over.

Hun sier behovet for å gjøre noe i disse landene er helt prekært, men at det mangler internasjonalt lederskap som gjør at nok faktisk skjer.

– Jeg sier ikke at Norge skal gjøre dette alene, men dere er et land som har en solid standing og god innflytelse når det kommer til menneskerettigheter. Derfor mener vi at dere kan spille en viktig rolle her.

Stern lister opp tre ting hun ønsker å se fra Helleland og co. Det første er enda tydeligere støtte til FNs Menneskerettighetsråd, det andre er finansiell bistand og det tredje er tettere samarbeid med andre nasjoner. Noe hun mener Norge gjentatte ganger har vist at landet har evne til.

– Dere er et rikt land. Mange andre steder der man jobber med disse tingene har de ingenting.

Lover ikke penger

Linda Helleland synes det er trist å registrere at rettighetene for homofile i mange land ser ut til å gå i feil retning. Likevel ville hun ikke på stående fot love mer penger fra Norge til arbeidet.

– Alle vil jo ha penger fra Norge i det internasjonale arbeidet, sier hun til VG, og fortsetter:

– Det viktigste her er at vi har en tydelig stemme. At vi ikke viker en tomme når det kommer til våre holdninger og alles grunnleggende rettigheter til å få være seg selv.

Barne- og likestillingsministeren mener uansett at Norge allerede har tatt oppfordringen om å spille en lederrolle internasjonalt. Hun sier Norge er utålmodige, og føler at arbeidet i FN går for tregt.

– Vi ønsker å se at det går raskere både når det kommer til rettigheter og til helseperspektivet. Samtidig kan vi ikke gå for radikalt frem, fordi vi er nødt til å ha med oss andre nasjoner for å få til endring, sier statsråden etter å ha fått en guidet omvisning i Greenwich Village, der hun blant annet fikk høre om opptøyene ved homsebaren Stonewall Inn i 1969.

De er blant mange regnet som den viktigste hendelsen i kampen for homofil frigjøring i USA

– Eldre går tilbake i skapet

Inne på baren Julius møtte Helleland også blant annet representanter for SAGE, en amerikansk organisasjon som jobber for å bedre livene til eldre homofile. Politisk leder Lynn Faria fortalte den norske ministeren at de flere eldre homofile enn heterofile er single og barnløse og dermed også oftere ensomme.

I tillegg opplever mange av dem diskriminering, for eksempel dersom de må bo på alders- eller pleiehjem.

– Mange velger derfor å gå inn igjen i skapet. Vi jobber blant annet for å gi opplæring til ansatte på slike steder, slik at de vet hvordan de skal takle det dersom andre beboere er homofober, forklarte Faria.

Helleland forteller til VG at hun ønsket å høre mer om dette fordi det er et tema det har vært veldig lite fokusert på i Norge.

– Vi ser at flere og flere komme på sykehjem uten at det er lagt til rette for at de skal få leve ut sin identitet. Det er trist at folk skal måtte avslutte livet på den måten, mener Høyre-politikeren.

Hun synes ideen om å skolere ansatte på sykehjem er god, og ønsker å viderebringe dette til helseminister Bent Høie.

– Som homofil selv tror jeg dette er noe han vil være opptatt av.

MeToo-møte i FN

Tidligere på dagen fredag var både Linda Helleland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide tilstede under et arrangement, gjort i samarbeid mellom Norge, UN Women og avisa The Guardian, om MeToo-kampanjen under FNs kvinnekonferanse i New York.

Her diskuterte et panel hva som er veien videre nå. Utenriksministeren mener man nå har en unik mulighet for å ta neste steg.

– Vi er opptatt av de praktiske konsekvensene av MeToo. Jeg tror en av de største følgene blir at det er umulig å gå tilbake til dit vi var før dette kampanjen. Den type oppførsel som er blitt avdekket så mange steder vil ikke lenger bli godtatt. Det er ikke lenger mulig å feie under teppet, sier Eriksen Søreide.

Hun forteller at Norge er tydelige på nettopp dette. Det har man blant annet gitt uttrykk for i et brev sendt til FN-organisasjoner og ulike ikke-statlige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra Norge.

– Vi gjør det klart at vi har nulltoleranse. Dersom det blir avslørt at de ikke tar dette på alvor kan de risikere å miste støtten fra oss, forteller Eriksen Søreide, som selv holdt avslutningstalen under møtet, som ble innledet av den britiske skuespilleren og aktivisten Sienna Miller.

Lavterskeltilbud

Også Linda Helleland mener man nå må gripe den muligheten som har kommet i kjølevannet av MeToo-kampanjen. Hun mener en ting som kan gjøres er å sørge for at det blir enklere for folk som er utsatt for seksuell trakassering å ta dette videre selv om arbeidsgiver avfeier det og ikke tar ansvar.

I dag er det neste alternativet å gå til politiet. For mange kan det oppleves som et veldig stort og vanskelig skritt å ta.

– Derfor besluttet vi i forrige uke at vi skal utrede et lavterskeltilbud hvor folk kan melde fra dersom de ikke blir tatt på alvor av arbeidsgiveren. Det kan for eksempel være en slags nemd. Da tror vi flere vil melde fra, sier barne- og likestillingsministeren.