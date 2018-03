PROTESTER: Kolleger og støttespillere av de terrortiltalte journalistene i avisen Cumhuriyet demonstrerte i desember for å si «du er ikke alene». Foto: BULENT KILIC / AFP

Her sitter 170 journalister fengslet: – Det er fullstendig lovløshet i Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 09.03.18 13:08

ISTANBUL (VG) Fredag er det høring i en omfattende rettssak mot tyrkiske journalister. Hele 170 journalister sitter fengslet i landet. – Det går til helvete i et raskt tempo, sier Kadri Gürsel, som nylig ble løslatt.

– Alle de arresterte journalistene er politiske gisler. Det er fullstendig lovløshet i Tyrkia . Domstolen blir brukt som et politisk våpen.

Det sier Yonca Şık (44) til VG da vi møter henne i Istanbul. Mannen hennes, Ahmet Şık (47), er en av Tyrkias mest anerkjente gravejournalister. Han har sittet fengslet i over 430 dager, tiltalt for å «støtte en terrororganisasjon» (se faktaboks).

Én gang i uken får Yonca Şık besøke ektemannen i Silivri-fengselet utenfor Istanbul. De får snakke på telefon gjennom et tykt glass. Én gang i måneden får de møtes i samme rom. Da får ekteparet gjennom 22 år, som har en datter sammen, lov til å berøre hverandres hender – men aldri å sitte side ved side.

– Ahmet er et symbol på uavhengig journalistikk i Tyrkia. I 28 år har han jobbet med menneskerettigheter og søkt sannheten. Det liker ikke myndighetene, og derfor er han et mål for dem, mener kona.

Gravejournalisten er én av 17 terrortiltalte fra opposisjonsavisen Cumhuriyet . Tre av dem sitter fortsatt fengslet, og fredag er det sjette høring i den profilerte rettssaken.

Fakta Dette er anklagene mot de tyrkiske journalistene Flere av journalistene er tiltalt for å «støtte en terrororganisasjon med viten og vilje, uten å være medlem».

Terrororganisasjonene det vises til er Gülen-bevegelsen (nå kalt Fethullahs terrororganisasjon FETÖ), som myndighetene mener sto bak kuppforsøket, samt det forbudte kurderpartiet PKK og marxistpartiet DHKP-C.

I saken mot Ahmet Şık er boken hans «Imamens hær» fra 2011 sentral, der han avslørte Gülen-bevegelsen. Den gang, da gülenistene og AKP fortsatt samarbeidet, ble boken forbudt og Şık fengslet i ett år i forbindelse med den såkalte Ergenekon-saken . Etter kuppforsøket ble boken i stedet brukt for å anklage journalisten for samarbeid med nettverket.

Kadri Gürsel anklages for å ha hatt kontakt med 92 personer som hadde lastet ned mobilapplikasjonen ByLock. Appen er ifølge tyrkiske påtalemyndigheter en viktig kommunikasjonskanal for Gülen-bevegelsen.

«Makeløst angrep på pressen»

I kjølvannet av kuppforsøket 15. juli 2016 mot president Recep Tayyip Erdogan og hans regjering, er 319 journalister blitt arrestert som et ledd i de omfattende utrenskningene . 170 av dem sitter fengslet, mens resten er løslatt i påvente av dom eller frikjent.

Terrortiltalene handler hovedsaklig om påståtte bånd til Gülen-bevegelsen , som myndighetene mener sto bak det mislykkede kuppet som kostet 249 menneskeliv.

Ikke noe annet sted i verden sitter flere journalister fengslet. Reporters Without Borders (RWB) rangerer Tyrkia som nummer 155 på sin pressefrihetsindeks der Norge er på topp og Nord-Korea har sisteplass (180).

– Tyrkia er verdens største journalistfengsel. Vi er vitne til et makeløst angrep på pressen, sier Erol Önderoğlu, Tyrkia-representant for RWB.

Han er selv blant de 319 journalistene som er blitt arrestert, og er fortsatt under tiltale for «terrorpropaganda» med en strafferamme på 14 års fengsel.

– Jeg er bare en brikke i et stort puslespill. Jeg føler meg ikke alene siden vi er så mange som deler den dype bekymringen om truslene mot sivilsamfunnet.

– Er du ikke redd?

– Jeg følger hundrevis av rettssaker. Jeg har ikke tid til å være redd. Det er min plikt å gjøre det jeg kan i dag, for i morgen er det for sent, svarer Önderoğlu.

Løslatt etter elleve måneder

Kadri Gürsel (56), kommentator i Cumhuriyet, ble løslatt i september i fjor etter elleve måneder i fengsel. De siste månedene delte han celle med Ahmet Şık.

– Det er grufullt, illegitimt og urettferdig at våre venner fortsatt sitter fengslet, sier Gürsel.

Også han er tiltalt for å støtte terrorisme.

– Anklagene mot meg er en farse. De tok meg for å skremme andre journalister til taushet. Noen mektige menn hadde utpekt meg og bedt om min arrestordre.

Gjennom sitt arbeid har han tatt til orde for pluralisme, demokrati, parlamentarisme, likstilling mellom kjønnene og rettssikkerhet, sier han.

– Ingen av disse verdiene eksisterer i dagens Tyrkia. Å forsvare klassiske moderne verdier, gjør meg automatisk til en dissident.

«Journalistikken i Tyrkia er død»

Gürsel har skrevet regjeringskritiske kommentarer i en årrekke, og fortsetter selv nå under terrortiltale. Han risikerer opptil 15 års fengsel, og sier han må tenke seg om tre-fire ganger for hvert ord han skriver.

Gürsel er dypt bekymret over fraværet av en sunn og kritisk offentlig debatt i Tyrkia. Diskusjonen mellom vanlig mennesker er stengt inne i stuene til folk, sier han. Selv mottar han «konstante dødstrusler», og mener at «hatet og fiendeskapet mangler sidestykke».

Vi nærmer oss et punkt der all kritikk er forbudt. Det går til helvete i rakst tempo.

Presse- og ytringsfriheten har forverret seg dramatisk etter kuppforsøket, mener Gürsel.

– Alle truslene og sensuren gjør at ingen er frie. Journalistikken i Tyrkia er dødende. Faktisk, så er den allerede død.

Kilder til denne artikkelen: Ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, P24 – en plattform for uavhengig journalistikk, eksiljournalistene ved Stockholm Center for Freedom, nyhetsnettstedet Bianet