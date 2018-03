PÅ VEI TIL WASHINGTON? Rick Saccone og hans kone Yong Saccone møtte VG før spesialvalget i Pennsylvania i neste uke. Saccone sier at han skal kjempe for Donald Trumps agenda, hvis han blir valgt. Foto: THOMAS NILSSON, VG

Thrillervalget Donald Trump frykter

Publisert: 09.03.18 23:03 Oppdatert: 10.03.18 01:54

CANONSBURG/PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (VG) Han sier at han var Donald Trump før Donald Trump. Men nå frykter USA president at omstridte Rick Saccone (60) skal påføre ham et nytt, pinlig nederlag.

Det er derfor Trump setter seg på Air Force One og lander her i Pennsylvania for et valgkampmøte førstkommende lørdag, i et desperat forsøk på å skaffe Saccone stemmer til tirsdagens spesialvalg til Representantenes Hus i Kongressen.

Dette er et distrikt Trump vant med hele 20 prosent for bare 15 måneder siden. Men på meningsmålingene er det nå helt jevnt mellom den erkekonservative republikanske kandidaten Rick Saccone og den demokratiske nykommeren Conor Lamb (33).

Fakta Suppleringsvalg Pennsylvania # Valget holdes i Pennsylvanias 18. Distrikt, som representerer over 700 000 innbyggere i fylkene Allegheny, Washington, Westmoreland og Greene. # Den demokratiske kandidaten Conor Lamb er ny i politikken etter en karriere i marinekorpset og som statsadvokat. Han klarte på egenhånd å skaffe 3,3 millioner dollar i støtte til sin valgkamp. Han har avvist at han automatisk kommer til å støtte demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi dersom han blir valgt inn i Representantenes Hus i Kongressen. # Pr. nå er det 193 demokrater og 239 republikanere i Representantenes Hus.

Et nederlag her vil sende nye sjokkbølger i det republikanske partiet før høstens mellomvalg. Det vil styrke påstanden om at det skyller en anti-Trump-bølge over USA .

Det er bare noen måneder siden skandaliserte Roy Moore tapte spesialvalget i blodrøde Alabama, noe som ikke skulle kunne skje.

– Selvsagt vinner jeg, kom igjen, da! smeller det fra Rick Saccone da VG stiller det åpenbart dumme spørsmålet. Så ler han høyt og lenge.

Teamet hans har nektet VG å få snakke med ham før valget. Vi har prøvd i flere uker. De sier at han må bruke all sin tid på lokale medier.

Men etter et besøk hos lokalavisen Pittsburgh Post Gazette, setter Saccone og hans koreanske kone Yong likevel av noen minutter til VG, før de haster ut gjennom døren for å møte nye velgere.

Spørsmål om politikken har talsperson Patrick McCann derimot gitt klar beskjed om at Saccone ikke vil svare på. Saccone blir overrasket når han hører at vi er norske journalister.

– Vi elsker Norge! Vi har vært på cruise i Norge to ganger. Det er helt strålende. Vi tok med masse suvenirer hjem, sier Saccone med et bredt smil.

– Ja, vi likte Norge virkelig godt, følger kona opp.

Hun er drapert i det amerikanske flagget. Hun møtte sin ektemann da han bodde i Sør-Korea og de har vært «trofaste mot hverandre i 38 år», som det forsikres om på Rick Saccones hjemmeside.

Dette spesialvalget avholdes fordi det ble et ledig sete i Kongressen da republikanske Tim Murphy trakk seg i skam i oktober. Han skal ha trakassert kvinner på jobben og ba angivelig sin gravide elskerinne om å ta abort. Murphy har alltid markert seg som en sterk motstander av kvinners rett til abort.

Siden da har republikanere bladd opp millioner av dollar for å få inn Saccone i Kongressen. De er livredde for å miste flertallet i Kongressens to kamre, noe som også vil strippe Trump for makt.

Internt i partiet klages det på at Saccone er en svak kandidat, melder flere amerikanske medier.

– Rick er en strålende fyr. Vi trenger flere republikanere for å fortsette vår allerede suksessfulle agenda, har Donald Trump meldt på Twitter.

Selv har Rick Saccone sagt at han var Trump lenge før Trump var det.

Saccone har en svært variert bakgrunn. Han bodde i Sør-Korea i flere år og jobbet for et amerikansk selskap i nordkoreanske Pyongyang i 2000 til 2001. Han har vært statsadvokat, tjenestegjort i United States Air Force, og han jobbet som spesialagent og avhørsekspert i mer enn ti år, blant annet i Irak fra 2004 til 2005.

Han jobbet med avhør i det beryktede Abu Ghraib-fengselet i Bagdad, hvor det ble avslørt at amerikanske soldater torturerte og ydmyket fanger på det groveste.

Rick Saccone har hevdet at han kom til Abu Ghraib etter skandalen, men han har flere ganger, blant annet i sin bok «The Unseen War in Iraq», skrevet positivt om avhørsteknikker som av menneskerettighetsforkjempere karakteriseres som tortur.

Saccone er villig til å gå langt for å få fanger til å snakke. I boken og i diverse avisartikler har han støttet vanntortur, trusler om henrettelse, hunder og elektriske støt.

Som fylkespolitiker i Pennsylvania har han flere ganger fremmet forslag som har fått oppmerksomhet langt utover delstatens grenser. I 2013 sto han bak et forslag om at alle skoler i Pennsylvania skulle bære slagordet «In God We Trust». Dette ble nedstemt.

I Kongressen vil han fjerne Obamacare, øke bevilgningene til militæret, beskytte folks rett til å være våpen, skalere ned utgiftene i Washington – og forby abort.

Rick Saccone er som et ekko av Donald Trump.

– Ja, Rick vil pushe Trumps agenda. Men jeg kan også garantere at hvis Trump viker fra den plattformen som gjorde ham til president, så er det ikke bare Rick som forlater ham, men en rekke republikanere, sier John DeLallo.

Vi møter ham på Rick Saccones valgkampkontor i Canonsburg, nede i en kjeller på et industriområde i utkanten av byen.

Han har meldt seg som frivillig for Saccone.

John DeLallo, som har «Firearms owners against crime» på visittkortet sitt, er den eneste som vil snakke med oss der. Selv ikke valgkampsjef Patrick Geho vil la seg intervjue av VG. Han sier at han ikke har tid.

Men DeLallo snakker:

– Rick Saccone står for de verdiene jeg personlig tror på. Han vil ha en mindre stat, han er for våpen, og han er gudfryktig mann.

Han er innom kontoret for å hente valgkampskilt som en kompis skal sette opp i hager i området. Retten til å bære våpen er kanskje den viktigste saken for ham:

– Ropene på mer våpenkontroll er ikke fruktbare. Det som skjedde i Parkland er en veldig komplisert sak. Våpen er det mest regulerte forbrukerproduktet i USA, hevder John DeLallo.