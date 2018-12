Ved veggen på denne steinbua sto teltet der Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept under en fjelltur i Imlil. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ny pågripelse etter Marokko-drapene

UTENRIKS 2018-12-29T17:28:29Z

Et sveitsisk statsborger er ifølge en politikilde pågrepet i Marrakech i forbindelse med dobbeltdrapet i Imlil, melder et marokkansk nyhetsmagasin.

NTB

Publisert: 29.12.18 18:28

Mannen ble pågrepet lørdag, skriver franskspråklige TelQuel , som ikke navngir kilden til opplysningen. Magasinet skriver ikke noe om hvilken tilknytning politiet mener han skal ha til drapene.

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil mandag 17. desember . Turistene var på fottur i de marokkanske Atlasfjellene.

24. desember opplyste politiet i Marokko at i alt 18 personer er pågrepet, deriblant de fire antatte gjerningsmennene som en uke tidligere publiserte en video der de sverget troskap til ekstremistgruppen IS. En av de pågrepne er av politiet utpekt som leder for det politiet omtaler som en terrorcelle. Han og to andre marokkanere mistenkes for å ha begått drapene.

Marokkansk politi tror ikke IS-ledelsen var involvert i planleggingen av drapet på Ueland og Vesterager Jespersen.