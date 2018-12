HILSEN: «Hyllest til ofrene. Jeg er Strasbourg» står det på en plakat i byen som tirsdag kveld ble rammet av en skyting. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Dette er Strasbourg-ofrene

UTENRIKS 2018-12-12T17:57:00Z

En soldat, en turist og en bilmekaniker er døde etter angrepet på et julemarked i Strasbourg tirsdag. Tretten er skadet, blant de alvorlig skadde er en italiensk journalist.

Publisert: 12.12.18 18:57 Oppdatert: 12.12.18 19:20

En thailandsk turist og en soldat er bekreftet omkommet etter angrepet mot et julemarked i Strasbourg i Frankrike tirsdag.

En talsperson for det thailandske utenriksdepartementet sier at ambassaden i Paris har bekreftet at en thailandsk statsborger er blant de drepte angrepet i Strasbourg.

Den drepte er ifølge talspersonen 45 år gamle Anupong Suebsamarn. Han var på reise i Frankrike sammen med sin kone.

– Egentlig skulle de til Paris, men på grunn av protestene, dro de til den byen i stedet for. Så skjedde dette uventede, sier avdødes onkel, Suchart Seubsaman til den engelskspråklige avisen Kao Sod .

Frankrike har vært rystet av en rekke omfattende demonstrasjoner den siste måneden. En bevegelse som kaller seg «de gule vestene» har protestert mot høye bensinpriser og høye levekostnader.

Ifølge statsadvokaten er en person hjernedød, men holdes foreløpig i live av medisinsk hjelp.

Åtte personer er hardt skadet etter hendelsen, og fem er lettere skadet.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA meldte onsdag at den 28 år gamle journalisten Antonio Magalizzi er en av de sårede og at han ble truffet i hodet av en kule, skriver AP. Byrået skriver at foreldrene, søsteren og kjæresten hans har dratt til Frankrike.

Journalisten var i Strasbourg for å dekke samlingen i Europaparlamentet for radionettverket Europhonica. Kanalen skriver i et Facebook-innlegg at de ikke har noen oppdateringer om Megalizzis tilstand.