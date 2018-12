HOTELLET: Det var fra tredje etasje kvinnen ramlet ut på andre siden av bygget. Foto: Skjermdump

Norsk kvinne falt flere etasjer fra hotell - alvorlig skadet

2018-12-17

En norsk kvinne skal være hardt skadet etter å ha falt flere etasjer fra et hotell i den thailandske byen Pattaya.

17.12.18

Ifølge nettavisen Sanook skal ulykken ha skjedd tidlig fredag morgen lokal tid.

VG har vært i kontakt med kvinnens datter, og kjenner hennes identitet.

– Mamma kom tilbake til hotellet etter å ha vært ute den første kvelden. Hun gikk ut en usikret branndør i enden av en mørk korridor, og falt tre etasjer rett ned i asfalten, forteller datteren.

Norskeid hotell

Hotelleieren er norsk og sier til VG at noe liknende aldri før har skjedd på hotellet hans, Nirvana Boutique Suites.

– Dette skulle jo ikke ha skjedd i det hele tatt. Det er helt forferdelig for hun som falt ned. Det er det siste man ønsker, å falle ned så høyt, sier hotelleier Torstein Sæthre.

Det skal ikke ha vært noen alarm på nødutgangen som skal ha ledet ut til en brannstige, men Sæthre understreker at bygget har alle godkjenninger i orden.

– Men jeg ser jo det at når en person faller ned, så er det ikke godt nok. Det må vi gjøre noe med.

Ifølge Sæthre har resepsjonisten opplyst om at lyset i gangen var på like forut for ulykken og at nødutgangen var merket med «exit»-skilt.

Hardt skadd

Ifølge thaivisa.com skal kvinnen ha blitt funnet av forbipasserende ved siden av hotellet 06.30. Det skal ha vært to timer etter at hun skal ha falt.

Kvinnen skal ha blitt alvorlig skadet i fallet og fraktet til et lokalt sykehus.

– Hun har brudd i nakken, bekkenet og ankelen blant annet – i tillegg til å være kraftig forslått, forklarer datteren, som selv reiser ned til Thailand tirsdag for å hjelpe moren.

Kunne gått langt verre

Det skal ikke være mistanke om noe kriminelt, men hotelleieren venter på at politiet skal undersøke saken.

– Men når uhellet først har skjedd, så har hun hatt veldig flaks. En av tingene som gjorde at hun overlevde, er at vi har et skråtak som kommer ut på siden av bygget her, og hun må ha truffet disse på vei ned. Dette har nok tatt av veldig for farten og sannsynligvis reddet livet hennes, sier Sæthre.

– Mitt største ønske er at hun ikke får noen problemer senere i livet som følge av skadene hun fikk og at hun blir hurtig frisk. Vi har besøkt henne og vi skal gjøre det igjen. sier Sæthre.

Får hjelp av sjømannskirken

Den norske Sjømannskirken i Pattaya har vært til stor hjelp.

– Vi kontaktet dem selv, og de har nå besøkt mamma på sykehuset med tolk flere ganger, i tillegg til å rapportere hjem til meg om hvordan det går med henne, sier datteren.

De har enda ikke kontaktet ambassaden for hjelp, og forklarer at det har vært veldig mye siden ulykken skjedde.

Moren har også venninnen, som hun reiste på tur med, i Pattaya.

– Utenriksdepartementet er ikke kjent med saken, opplyser pressetalsperson i UD, Siri R. Svendsen.