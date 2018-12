DØD: Familien har gått ut med dette utdaterte bildet av Felipe Gomez Alonzo (8). Foto: Catarina Gomez / TT NYHETSBYRÅN

Felipe (8) døde i varetekt julaften: – Gledet seg til et bedre liv

2018-12-28

Faren til Felipe Gomez Alonzo (8) sier han tok med seg sønnen til USA for å unnslippe fattigdommen i hjemlandet.

Publisert: 28.12.18

Da Felipe Gomez Alonzo og faren Agustin Gomez ble pågrepet på Mexico-grensen den 18. desember var åtteåringen frisk, mener faren . Seks dager senere var han død. I mellomtiden satt han i varetekt hos amerikanske toll- og grensemyndigheter.

Tilbake i hjemlandet Guatemala er det en familie i sorg. Nyhetsbyrået AP har intervjuet åtteåringens stesøster Catarina Gomez Lucas, som også har frigitt bilder av broren. Hun forteller at far og sønn reiste fra hjemlandet i håp om et bedre liv i USA , og at de hadde fått høre at det var trygt for dem å passere grensen.

– Felipe hadde alltid ønsket seg en sykkel, og i USA trengte han ikke å oppleve fattigdommen og mangelen på muligheter som det er i Guatemala, sier hun.

Hun sier at faren pakket et par skift, kjøpte nye sko til gutten og tok med seg det de hadde av penger før de satte ut på den farlige reisen. Søsteren sier Felipe gledet seg til å flytte.

Mener han var frisk

Mandag skal en grensevakt ha lagt merke til at Felipe hostet. Han ble derfor lagt inn på et sykehus i Alamogordo i New Mexico. Senere samme dag ble han skrevet ut, og returnerte til varetekten med medisiner.

Utover kvelden utviklet sykdommen seg, og åtteåringen hadde igjen behov for helsehjelp. Han var nå plaget av kvalme og oppkast. Faren forteller at han bar sønnen til sykehuset.

Noen timer senere var han død.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men faren mener ikke Felipe viste noen tegn til sykdom før han ble svært syk på julaften, skriver AP. Moren Catarina Alonzo Perez sier hun snakket med sønnen dagen før de ankom grensen. Hun tror heller ikke gutten ble syk før han havnet i varetekt.

– Han var ikke syk på reisen, og han var ikke syk her, sier hun.

Nyhetsbyrået skriver at gutten ble syk etter at myndighetene flyttet han fra El Paso til Alamogordo på grunn av at det var fullt i varetekten.

Setter i gang tiltak

Samme dagen det ble kjent at Felipe var død, ble en 7-åring gravlagt i hjembyen i Guatemala etter å ha dødd i varetekt hos USAs toll- og grensekontroll.

Nyheten om at enda et mellomamerikansk barn har dødd ved grensen skapte sterke reaksjoner på sosiale medier.

Sikkerhetssekretær Kirstjen Nielsen sa onsdag at hun har bedt Centers for Disease Control and Prevention undersøke det hun betegner som en økning i antall syke barn som krysser grensen.

Nielsen lovet også at barna i fremtiden vil få en grundigere medisinsk sjekk før de anholdes.