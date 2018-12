FIKK NEI: Fredag ble det klart at Stefan Löfven (S) ikke er ønsket som statsminister. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stefan Löfven (S) nedstemt som statsminister

UTENRIKS 2018-12-14T08:32:01Z

Etter fredagens avstemning rykker Sverige stadig nærmere et nyvalg. Nå spøker det for politikernes juleferie.

Publisert: 14.12.18 09:32 Oppdatert: 14.12.18 09:53

Fredag stemte Riksdagen over Stefan Löfven som statsminister. Det er andre gang Riksdagen stemmer over en statsminister siden valget i september. 14. november fikk Ulf Kristersson (M) nei, en måned senere fikk Löfven det samme svaret.

Det betyr at det nå gjenstår to forsøk på å velge statsminister før et eventuelt nyvalg.

Onsdag fortalte Löfven at han ønsket å danne regjering med Miljöpartiet .

Allerede tirsdag kveld varslet Liberalerna at de ville stemme nei. På forhånd varslet også Moderaterna, Kirstdemokraterna, Centern og Sverigedemokraterna, at de kom til å stemme nei.

Denne uken har bydd på dobbelt nederlag for Socialdemokraternas leder. Onsdag ble også hans overgangsbudsjettet nedstemt. Stefan Löfven var ikke selv til stede under avstemningen, da han deltar på EU-møtet i Brussel.

Kan avlyse juleferien

Dersom en ny statsminister ikke er valgt innen en uke, kan regjeringssonderingene gå ut i en ekstraordinær prosess skriver Expressen . Dette vil da skje samtidig som Riksdagen skal gå inn i en flere uker lang juleferie.

Dermed spøker det for politikernes juleferie.

Stefan Löfven forteller at han ikke har lagt noen planer for ferien. Talsmannen Andreas Norléns pressesekretær Anna Ström sier til Expressen at det ikke er noen hindringer for at statsministeravstemningen kan foregå i julen.

– Er skuffet over partiene

Totalt må de folkevalgte stemme ned fire mulige regjeringskonstellasjoner for at et nyvalg skal utskrives. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning.

Onsdag sa talsmann Norlén at han er skuffet over at partiene ikke har vært villig til å bevege seg mer i regjeringsforhandlingene.

– Det må fire avstemninger til, ikke bare forhandlinger, men dersom de ikke klarer å finne en ny statsminister på de fire forsøkene blir det nyvalg, sier førsteamanuensis Terje Knutsen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til VG.

– Det vil sannsynligvis ikke løse noe som helst. Det vil mest sannsynlig bli omtrent den samme sammensetningen, sier han.