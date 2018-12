POTENSIELLE KANDIDATER: Øverst fra venstre: Jared Kushner, Chris Christie, David Bossie og Newt Gingrich. Nederst fra venstre: Steven Mnuchin, Mick Mulvaney, Robert Lighthizer og Matthew G. Whitaker. Foto: AP/AFP

En av disse kan bli Trumps nye stabssjef

To av dem som nå blir nevnt som de heteste kandidatene til å styre staben i Det hvite hus har en interessant fortid: Den ene sendte den andres far i fengsel.

Natt til fredag norsk tid kom nyheten om at Donald Trumps egen svigersønn, Jared Kushner (37), er på listen over mulige kandidater når presidenten skal velge ny stabssjef. Huffington Post skriver at de har kilder på at Kushner har hatt møter med presidenten for å diskutere jobben.

Samtidig melder Axios at presidenten torsdag hadde et møte med tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie (56). Også der skal temaet ha vært jobben som i dag besittes av den tidligere generalen John Kelly. Han går av på nyåret .

Og det er altså disse to som har en interessant fortid. I 2004, mens han fremdeles var statsadvokat i New Jersey, tiltalte Christie nemlig Kushners far, Charles Kushner, for skatteunndragelse, ulovlige valgkampbidrag, og forsøk på å påvirke vitner. Han ble dømt til to års fengsel.

Det er dermed nærliggende å anta at forholdet mellom Christie og Trumps svigersønn ikke er det beste. Og skulle Christie få jobben, vil han altså bli Jared Kushners sjef. Sammen med sin kone Ivanka harJared Kushner nemlig hatt en høyt betrodd rådgiverstilling i Det hvite hus siden Trump ble president i januar for snart to år siden.

Men kanskje er det altså Kushner selv som får jobben.

– Jeg er ikke klar over at han vurderes til jobben, men jeg tror alle her vil være enig i at han vil gjøre det bra uansett hvilken rolle presidenten måtte plassere ham i, sier talskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus.

Favoritten sa nei

Selv om Christie og Kushner blir trukket frem som høyaktuelle kandidater til jobben som stabssjef ser ingenting ut til å være avgjort med tanke på hvem som faktisk får den. Flere enn de to er. Presidenten har selv hevdet at det er 10–12 godt kvalifiserte personer som alle står i kø fordi de desperat ønsker jobben.

Det vi vet sikkert så langt er at Nick Ayers (36), den unge stabssjefen til Mike Pence, som angivelig var Trumps soleklare favoritt til å overta for John Kelly, har takket nei . Han skal ha bestemt seg for å flytte tilbake til Georgia, der kona og hans tre barn bor, etter nyttår.

En annen som ble vurdert, men som nå er ute av dansen er Mark Meadows (59), en av Trump sine nærmeste allierte i Kongressen. Tidligere denne uken sendte pressesekretær Sarah H. Sanders ut en pressemelding der det sto at presidenten trenger at Meadows forblir i Representantenes hus for å gjøre en innsats for Trump der.

Det skjedde dagen etter at Trump selv i et intervju med Reuters sa at Meadows var en aktuell kandidat.

Flere skal være skeptiske

En rekke andre personer har av ulike amerikanske medier, eller Trump selv, blitt lansert som potensielle arvtagere til det som regnes for å være en av Washington, D.C.’ mektigste jobber. Her er seks av dem:

David Bossie (53)

Er invitert på lunsj i Det hvite hus i dag, og presidenten har snakket varmt om ham i det siste, men den tidligere visekampanjesjefen til Trump er Ifølge CNN -kilder ikke blant de fremste kandidatene.

Steven Mnuchin (55)

Trumps finansminister var tidlig på spekulasjonslistene. Flere medier har ham der fremdeles, til tross for at han ifølge Politico angivelig ikke ønsker jobben.

Mick Mulvaney (51)

Også han er allerede en del av Trumps administrasjon, som budsjettsjef ved Office of Management and Budget (OMB), og også han skal angivelig ha gitt uttrykk for at han ikke ønsker jobben.

Robert Lighthizer (71)

En tredje person som blir nevnt som kandidat, men som i samme åndedrag sies å selv være negativ, er lederen for USAs handelskontor.

Matthew G. Whitaker (49)

Mannen som er fungerende justisminister skal ifølge Washington Post i løpet av uken ha blitt nevnt som en potensiell kandidat.

Newt Gingrich (75)

Den tidligere lederen for Representantenes hus skal visstnok være en av dem som blir vurdert. Han har lenge vært en av Trumps trofaste støttespillere.

Reality-TV

Samtidig som ingen soleklar kandidat har utpekt seg etter Ayers sa nei dukker det altså stadig opp nye navn og usikkerhet rundt om de faktisk ønsker det selv, eller ikke.

Mye av forvirringen rundt hvem som kan få jobben tilskrives presidenten selv, ifølge AP, som også lister opp flere kjendiser som den britiske TV-personligheten Piers Morgan (i en kronikk i Daily Mail) og tidligere baseballspiller Jose Canseco (via Twitter), som selv har meldt sin interesse for jobben.

– President Donald Trumps jakt på ny stabssjef gir en følelse av et reality-show på TV, skriver AP .

Uansett hvem som overtar vil vedkommende bli Trumps tredje stabssjef, etter Reince Priebus og John Kelly, siden han ble president 20. januar 2017. At disse blir hyppig skiftet ut, er ikke helt uvanlig i Det hvite hus. Barack Obama hadde for eksempel fem ulike stabssjefer i løpet av sin åtte år som president.

Mange har likevel pekt på ironien over at Donald Trump i 2012 tvitret at det ikke var rart Obama ikke fikk gjennom sin agenda ettersom han hadde hatt tre ulike stabssjefer på mindre enn tre år.

Enkelte politiske kommentatorer i USA stiller på sin side spørsmål om det i det hele tatt betyr noe hvem som får jobben. Andrew Rudalevige i Washington Post mener Trump hele tiden har sett på seg selv som sin eneste stabssjef

– Et bytte av stabssjef spiller bare en rolle dersom presidenten vil at det skal gjøre det, men det er ingenting som tyder på at Trump mener det er behov for endring. Tross alt, etter hans egen mening, har hans presidentskap «oppnådd mer enn noen annen administrasjon i løpet av sine to første år, skriver kommentatoren.