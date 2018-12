DREPT? Scot Young ble funnet spiddet på et gjerde utenfor leiligheten sin i 2014. Her avbildet i november 2013 – ett år før han døde. Foto: STRINGER / AFP

Sunday Times: Britisk politi mistenker russere sto bak mystisk dødsfall på milliardær i 2014

For fire år siden ble milliardæren Scot Young (52) funnet død, spiddet på sitt eget gjerde. Nå gjenåpner britisk politi etterforskningen av dødsfallet, ifølge Sunday Times.

Etter det The Sunday Times erfarer, er dødsfallet til forretningsmannen blant flere saker som blir gjenåpnet.

Young, som kobles til flere tvilsomme forretningsavtaler i Russland, ble 8. desember 2014 funnet spiddet på et rekkverk utenfor luksusleiligheten sin i den velstående bydelen Marylebone i London.

Han skal angivelig ha falt fra et vindu i fjerde etasje.

52-åringen skal i tiden før dødsfallet ha gått konkurs, samtidig som han også gikk igjennom en bitter og langvarig skilsmisse fra sin ekskone Michelle Young, skriver The Guardian .

Young skal også ha slitt med både narkotikaproblemer og sin psykiske helse, og det ble i ettertid spekulert i om han kan ha valgt å avslutte livet selv. Han skal ha sjekket ut fra psykiatrisk behandling bare timer før han ble funnet død.

Rettsmedisinske undersøkelser kunne imidlertid ikke konkludere med at Young hadde valgt å ta sitt eget liv, og hans ekskone og deres to barn har hele tiden stått fast på at Young ble drept.

Russisk etterretning skal ha vært i landet

SO15-gruppen til Scotland Yard har ifølge The Sunday Times samlet bevis på at agenter fra russisk etterretning reiste inn og ut av Storbritannia på tidspunkt som sammenfaller med flere mistenkelige dødsfall, deriblant Youngs.

Scotland Yard har ikke ønsket å kommentere opplysningene overfor avisen.

Den andre saken som skal være gjenåpnet, og også ha linker til Russland, er dødsfallet til den russiske forretningsmannen og mangemillionæren Alexander Perepilichnyy (44), som falt om og døde i nærheten av sitt hjem i Surrey i november 2012. Han hadde vært bosatt i Storbritannia siden 2009.

Politiet konkluderte først med at 44-åringen døde av naturlige årsaker, men det ble senere funnet spor av en giftig plante i magen hans, skriver Sky News .

Ifølge The Sunday Times skal Perepilichnyy ha tystet om en svindel Kreml skal ha stått bak.

Kobles til Skripal-forgiftning

Etter hva The Sunday Times erfarer gjenåpner politiet nå etterforskningen i begge sakene.

Familiene til de avdøde har lenge krevd sakene gjenåpnet, mens politiet har konkludert med at dødsfallene ikke har vært mistenkelige.

Young og Perepilichnyys dødsfall skal være koblet til forgiftningen av Sergej Skripal og hans datter Julia, som 4. mars i år ble funnet forgiftet på en benk i den britiske byen Salisbury.

Skripal, som er en tidligere russisk agent, og hans datter ble utsatt for den ekstremt dødelige nervegiften Novitsjok, som ifølge britene trolig ble produsert i Sovjetunionen.

Begge overlevde attentatforsøket.

Anspent mellom øst og vest

Dersom britisk etterretning nå kobler flere drap til myndighetene i Kreml, blir neppe forholdet mellom landene bedre. Russland har hele veien nektet for at de står bak forgiftningen til Skripal, noe som har økt spenningen mellom landene.

Storbritannia og deres allierte har utvist det de mener er 150 russiske spioner. Russland har svart ved å utvise en rekke diplomater fra de samme landene, blant dem Norge.

Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Skripal, som beskrives som en forræder av Vladimir Putin , jobbet som dobbeltagent i flere år for britisk etterretning.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Se denne videoen om Frode Berg, som er fengslet i Russland, mistenkt for spionasje: