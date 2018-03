Viola (94) lurte millionsvindleren rett i fellen

Publisert: 01.03.18 20:35

UTENRIKS 2018-03-01T19:35:43Z

94-åringen lot seg ikke lure og lot svindleren få smake sin egen medisin.

Da Viola Ericsson (94) ble oppringt av en mann som hevdet at han var overlege, fattet 94-åringen mistanke.

Mannen som ringte Ericsson, er nå tiltalt for å ha lurt eldre for flere millioner svenske kroner.

Det var Sveriges Radio P4 Göteborg som først omtalte saken.

– Jeg synes det er så dumt

Radiokanalen skriver at mannen, som er en 46 år gammel mann, ringte rundt til eldre i Sverige og utga seg for å være lege ved sykehuset Karolinska sykehuset i Stockholm.

I samtalene skal mannen ha sagt at han hadde lest journalene og fortalt om en ny medisin fra England. For at de skulle få medisinen måtte de overføre et beløp til mannen, som bor i London.

Men da han ringte til Viola Ericsson, ble det bråstopp for svindleren.

– Jeg vet veldig godt hvordan helsetjenesten er organisert. Det ringer ikke en overlege fra Karolinska og har mine journaler. Jeg synes det er så dumt, sier Ericsson til Aftonbladet .

– Ikke spesielt flink

94-åringen ante ugler i mosen og bestemte seg for å ta igjen med samme mynt og lure svindlerne.

Det Ericsson gjorde kan få stor betydning i rettssaken mot mannen som er tiltalt for 78 tilfeller av svindel og svindelforsøk.

– Jeg spilte med fordi jeg forsto at han prøvde å lure meg. Jeg sa at jeg hadde så dårlig hukommelse at jeg ikke husket bankkoden min. Han fortalte meg nøyaktig hva jeg skulle gjøre, jeg skulle ta ut fem tusen av gangen. Han var veldig hjelpsom, men jeg synes ikke han var spesielt flink. Vi ble enige om at vi skulle snakke sammen igjen.

94-åringen valgte å ringe politiet for å fortelle om samtalen hun hadde hatt. Da hun skulle snakke med svindleren for andre gang, kom politiet til henne og installerte opptaksutstyr på telefonen hennes.

– Jeg snakket med ham fem eller seks ganger. Til vanlig bor jeg på et aldershjem og det er egentlig ikke særlig morsomt å være 94 år gammel. Derfor var det veldig morsomt å være med på dette, sier Ericsson og forteller at hun fikk en blomst av politiet da de hentet opptaksutstyret.

– Han skremte ikke meg

Ericsson forteller at hun ikke tvilte et sekund på å være med å ta svindleren.

– Han skremte ikke meg. Jeg synes det var morsomt og spennende. Jeg er veldig glad og stolt over at jeg klarte å gjøre noe. Det var veldig stygt gjort, og han har klart å få mange penger. Jeg synes det var morsomt å spille, det er første gang i mitt liv at jeg har prøvd å spille teater.

Violas opptak av samtalen blir nå brukt som bevis i rettssaken mot svindleren.

Levde luksusliv i utlandet

Det har kommet minst 615 meldinger på mannen siden januar i 2016 og til han ble arrestert 31. mai i fjor, skriver Sveriges Radio P4 Göteborg .

– Mannen har hevdet at han har lest journalene deres og at han har mottatt tester som viste alt fra vitaminmangel til dødelige sykdommer som akutt blodpropp og kreft, fortalte Håkan Carlsson sjef for politiets Circagruppe til radiokanalen.

Mens mannen svindlet eldre for penger, delte han flere bilder i sosiale medier der han levde et luksusliv i utlandet.

Yttligere en person, som er mistenkt for å ha koblinger til saken, ble arrestert i Frankrike like før jul. Den personen har ikke blitt utlevert til Sverige.