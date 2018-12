KANDIDATER: Tidligere partitopp Friedrich Merz, helseminister Jens Spahn og generalsekretær i CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (fra venstre), kjemper om å overta ledervervet etter Angela Merkel i det tyske CDU-partiet. Foto: Jens Meyer / TT NYHETSBYRÅN

Nå skal Angela Merkels etterfølger velges

Temperaturen er høy i tyske CDU før partiet fredag skal velge statsminister Angela Merkels etterfølger som partileder.

I innspurten av valgkampen har splittelsen økt mellom tungvekterne i det konservative partiet, som har vært i regjering sammenhengende i 13 år under Angela Merkels ledelse.

Tre kandidater stiller: CDUs generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer, forretningsadvokat og tidligere CDU-topp Friedrich Merz og helseminister Jens Spahn. I tillegg er det ventet at næringslivsleder Andreas Ritzenhoff kan bli fremmet som benkeforslag.

Det er Kramp-Karrenbauer som har fått favorittstempelet før avstemningen. Men kjennere føler seg ikke sikre.

Intern krangling

CDU-veteran Wolfgang Schäuble har valgt å gå åpent ut med støtte til Merz.

Det har fått andre partitopper til å reagere, deriblant økonomiminister Peter Altmaier, som selv har svart ved å stille seg bak Kramp-Karrenbauers kandidatur.

– Siden Wolfgang Schäuble nå har åpnet slusene, kan jeg si at jeg er overbevist om at Annegret Kramp-Karrenbauer er best stilt til å samle CDU og vinne valg, sier Altmeier til avisa Rheinische Post.

Schaüble, derimot, har argumentert for at Merz er bedre egnet til å vinne tilbake velgere tilbake fra partiet AfD på ytre høyre.

Kronprinsesse mot Anti-Merkel

Merkel selv har avstått fra å si hvem hun foretrekker som arvtaker. Men i realiteten er få i tvil om at det er 56 år gamle Kramp-Karrenbauer, også kjent som AKK, som er Merkels kronprinsesse og foretrukne kandidat.

Kramp-Karrenbauer regnes som sentrumsorientert, men hakket mer konservativ enn Merkel, med en strengere tone i innvandringsdebatten og med en mer uttalt motstand mot likekjønnet ekteskap.

Den 62 år gamle Merz er på sin side blitt framstilt som selveste "Anti-Merkel", med en klart mer høyreorientert profil.

Forretningsadvokaten trakk seg ut av tysk politikk for 15 år siden etter å ha lidd nederlag i en bitter maktkamp med Merkel.

1.001 delegater

Den konservative profilen har gjort Merz populær blant delegater som mener CDU har gått for langt mot venstre under Merkel. Men Merz har også måttet tåle kritisk søkelys på tida i selskapet BlackRock.

Kramp-Karrenbauer har på sin side strevd med å engasjere partifellene, mens 38 år gamle Spahn fortsatt regnes som en joker i spillet.

Hvilken beslutning de 1.001 delegatene til slutt tar, kan også bli avgjørende for Merkel selv.

Hun har sagt at hun ønsker å bli sittende som statsminister fram til neste valg. Men det kan bli svært vanskelig for henne med Merz eller Spahn som ny leder i CDU.