EU-LAND: Storbritannias statsminister Theresa May er her sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron under helgens markering av 100 år siden den første verdenskrig. Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

D-dag for Therese May – beskyldes for «forræderi»

UTENRIKS 2018-11-14T09:25:24Z

LONDON (VG) Onsdag ettermiddag kl. 15.00 skal Theresa May prøve å få støtte blant sine ministrer for utkastet til brexit-avtale.

Publisert: 14.11.18 10:25 Oppdatert: 14.11.18 10:41

Hele Europa holder pusten når den britiske statsministeren skal gjennom første hinder – på samme dag som tronfølgeren prins Charles fyller 70 år.

Ministrene er under hardt press fra EU-kritiske partifeller for å avvise den «skilsmisse-avtalen» som Storbritannia og EU tirsdag ble enige om.

– May tar en stor sjanse. Men hun har intet valg. Hun må gamble, skriver BBCs politiske redaktør John Pienaar i en kommentar.

– Men regjeringen er bare første hinder på veien. Den ultimate testen kommer i parlamentet.

– En Brexit-avtale må nødvendigvis se ut omtrent som denne gjør, sier tidligere utenriksminister William Hague til BBC Radio.

Presset internt i det konservative partiet kommer først og fremst fra tidligere utenriksminister Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg, som er en av de mest EU-kritiske i parlamentsgruppen.

– Det er forræderi! De vil holde oss i tollunionen og de facto det indre marked. Dette er vasallstaten. Det er et nederlag i regjeringens forhandlingsposisjon, de mislykkes med å levere det lovte brexit. Det kan potensielt splitte kongeriket vårt, sier Rees-Mogg til BBC .

– Ufattelig situasjon

Boris Johnson uttaler seg slik til BBC i parlamentet:

– For første gang på 1000 år vil dette parlamentet ikke ha innflytelse på de regler som styrer dette landet. Det er en ufattelig situasjon. Det vil bety at vi skal akseptere lover og regler fra Brussel – som vi ikke har innflytelse over. Det er uakseptabelt for alle som tror på demokratiet.

Johnson gikk ut av regjeringen i protest mot Theresa Mays forhandlingskurs. Han er klar på at han vil stemme mot avtalen. Nå oppfordrer han de 21 medlemmene av regjeringen til å sette foten ned.

Hans bror Jo trakk seg i helgen som samferdselsminister i protest.

Om Theresa May får støtte fra regjeringen, må hun også få brexit-avtalen gjennom parlamentet.

Det vil være en seier for henne om hun klarer det og dermed unngår å skrive ut nyvalg – som vil kunne gi Labour regjeringsmakten. Hun vil også unngå en eventuell ny folkeavstemning.

Ukjente detaljer

Detaljene i den flere hundre sider lange avtalen, som av britiske medier beskrives som en gammeldags telefonkatalog, er ennå ikke kjent, men ifølge en rekke aviser vil Storbritannia i en årrekke forbli i EUs tollunion og forplikte seg til å følge EUs regler og minimumsstandard.

– Får vi en fremtid som en selvstendig nasjon eller aksepterer vi EUs dominans og fengsling i tollunionen og en annenrangs status, skriver den tidligere Brexit-ministeren David Davis på Twitter . Han sa også opp i protest mot Mays kurs i forhandlingene. Nå oppfordrer han ministrer og parlamentsmedlemmer til å si nei.

– Days dager som statsminister går mot slutten, mener den skotske politikeren Iain Duncan Smith ifølge Telegraph .

Independent melder at britiske borgere ikke vil trenge visum til EU-landene ifølge utkastet til avtale. Avisen skriver at EU-kommisjonærene har anbefalt at britiske borgere settes på listen over dem som slipper visum for kortere opphold. Det blir likevel ikke utelukket at britene må registrere seg online før de reiser - på samme måte som USAs ESTA-system.

Tirsdag kveld var mange ministrer innom nummer 10 Downing Street, der de fikk lov til å lese gjennom brexit-avtalen – men de fikk ikke lov til å ta den med hjem, skriver Guardian .

Statsminister May kommer til å ha èn-til-èn-møter med mange av sine ministrer før altså hele regjeringen samles til et skjebnemøte onsdag ettermiddag.