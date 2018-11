STOR BRANN: Dette satellitt-bildet er tatt av Camp-brannen nær Paradise i California. Foto: NASA NASA / X00653

De enorme brannene i California: Jobber desperat for å finne overlevende

Grytidlig lørdag morgen norsk tid bekreftet sheriff Kory Honea i Butte County at over 1000 personer er savnet etter de dødelige brannene i California. Brannmenn i området jobber på spreng for å finne de savnede.

– Dette er den dødeligste brannen i Californias historie, og det kommer dessverre til å bli verre, sier Thom Porter, som jobber i delstatens Department of Forestry and Fire Protection.

Så langt er 74 mennesker bekreftet omkommet etter brannen som først begynte å herje 8. november.

Tidligere var det kun et par hundre som var savnet, men i løpet av de siste dagene har tallet steget betraktelig. Nå pågår et intenst arbeid for å lokalisere de som er savnet, og finne ut hvem av dem som fremdeles er i live og hvem som ikke er det.

Redningsarbeider jobber ifølge Los Angeles Times seg systematisk gjennom ruinene for å se etter flere ofre for flammene.

På en drøy uke har Camp-brannen ødelagt 12.000 bygninger og drevet omtrent 50.000 personer vekk fra sine hjem. I byen Paradise med sine 27.000 innbyggere har flammene så og si jevnet byen med jorden. Lørdag skal USAs president Donald Trump besøke de rammede områdene.









1 av 3 SØKER: Redningsarbeidere gjennomsøker ruiner i Pardise etter levninger av mennesker som ikke klarte flykte fra flammene. JUSTIN SULLIVAN / AFP

Mange eldre

I en artikkel publisert i New York Times forteller nevnte sheriff Kory Honea hvorfo tallet på savnede har steget så mye:

– Det er en dynamisk liste. Den kommer til å gå opp og ned i dagene fremover.

Av de 246 på listen som er gitt med alder, er over 200 stykker over 60 år. Den yngste på lista er 20 år, mens den eldste er 101.

Han understreket imidlertid at situasjonen fortsatt er uavklart, og at det kan være at noen navn er oppført flere ganger. Han oppfordrer også folk til å se etter sitt eget navn og eventuelt melde fra om at de er i live.

Politisjefen i Paradise, byen som har blitt verst påvirket av brannene, har sett listen og har notert seg at de fleste på lista er eldre.

Flere på listen er funnet og i god behold

– Det er mange grunner til at eldre folk ikke klarer å evakuere seg på egen hånd. Noen av de har gitt opp å kjøre, eller kan ikke engang kjøre, sier han.

Likevel er det flere på listen over savnede som er funnet.

– Det er mange lister som går nå. Det er vanskelig å holde følge, sier Domonique Neil til New York Times.

Hun er svigerdatteren til David og Frances Neil , to som har vært på listen over savnede, men som er i live og trygge.

Den norske skogbrann-analytikeren Ove Stokkeland sier at myndighetene i California er godt trent til å håndtere slike situasjoner.

– Det er bra med nasjonale ressurser i USA. Det finnes mange «Incident Management Teams», som er ledelsesteam som sendes til store branner som denne. De kommer til å bistå og slukke branner, sier Stokkeland.

Han forklarer at måten det nå jobbes på er på samme måte som man ville gjort i Norge.

– Det er delt i to – brannetterforskere og politi driver med ettersøk, mens brannvesenet vil jobbe med å bygge opp beredskap og slukke de pågående brannene.