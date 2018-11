PROTESTERER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at konflikten mellom Russland og Ukraina følger et kjent mønster med hybrid krigføring, som Russland startet i Georgia i 2008. Foto: Martha Holmes / VG

Bakke-Jensen: Ukraina-konflikten er hybrid krigføring

UTENRIKS 2018-11-26T12:22:45Z

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kaller oppspillet til Russlands maktgrep mot den ukrainske marinen søndag for et typisk eksempel på hybrid krigføring.

NATO -sjef Jens Stoltenberg samler mandag ettermiddag NATO-rådet, ambassadørene i alle NATO-landene pluss Ukraina , til krisemøte mandag ettermiddag.

Stoltenberg snakket med Ukrainas president Petro Porosjenko mandag formiddag:

– Stoltenberg uttrykte NATOs fulle støtte til Ukrainas territorielle integritet og deres fulle rett til fri seiling i internasjonale farvann etter internasjonal lov, sa NATO i en uttalelse etter samtalen.

Den norske regjeringen ber nå partene i den glødende konflikten i Azovhavet om å roe seg ned. og respektere internasjonale avtaler.

Søndag stengte russerne Kertsjstredet, etter at tre ukrainske marinefartøy skulle ha krenket deres farvann. Det skal også ha blitt løsnet skudd fra russisk side, og de ukrainske skipene ble tatt i arrest. To ukrainere er meldt såret.

Hybrid krig

Bakke-Jensen sier til VG mandag ettermiddag at situasjonen har vært under oppseiling over tid:

– Dette er hybrid krigføring, sier forsvarsministeren.

– Der er slik en svært kompleks situasjon bygger seg opp. Det er en miks av fiskerioppsyn, halv-sivilt fiskerioppsyn, marinefartøyer og grensekontroll. Etter avtalene fra Minsk skal grensekontrollen ta maksimalt tre timer, men nå har kontrollen tatt opptil 90 timer. Det er overtydelig hvordan man bruker makten for å bygge styrke og posisjon, men samtidig sørger for at det ligger under grensen for regulær krigføring., sier Bakke-Jensen.

Bryter avtaler

– Dette viser hvor komplisert sikkerhetsbildet er akkurat nå. Det når ikke terskelen for åpen konflikt, men det bryter samtidig ned de anerkjente avtalene som partene skal være bundet av, sier han.

Bakke-Jensen legger til at resten av Europa må være tydelig og slå fast at de inngåtte avtalene må respekteres, og at de internasjonale institusjonene for konfliktløsning må brukes.

FNs. sikkerhetsråd skal også møtes senere mandag.

– Er du bekymret for at Norge og andre naboland til Russland kan oppleve lignende situasjoner?

– Ja. det er jeg. Det er derfor vi er medlem i forsvarsalliansen NATO, sier Bakke-Jensen.

GPS-jamming

Han sier at jammingen av GPS-signalene i Finnmark og Nord-Finland er en slik beslektet hybrid aktivitet:

– GPS-jammingen i nord kom fra et russisk øvingsområde. Dette er jo tiltak som går ut over sivil aktivitet i Norge, sier Bakke-Jensen.