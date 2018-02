POLITIAKSJON: Bevæpnet politi jaktet søndag på gjerningsmannen, som de nå mener å ha pågrepet. Foto: Ritzau via NTB Scanpix

Mann pågrepet etter økseoverfall i Danmark

NTB

Publisert: 20.02.18 02:05 Oppdatert: 20.02.18 02:36

Politiet har pågrepet en 29 år gammel mann mistenkt for drapsforsøk etter at et ungt par ble overfalt på en bensinstasjon lørdag.

Det opplyser Nordsjællands Politi i en pressemelding natt til tirsdag.

Lørdag kveld angrep han et ungt par på 19 år med øks på en bensinstasjon i Birkerød nord for København . Paret er utenfor livsfare. Angrepet skal ha vært umotivert.

Overvåkningsbilder fra stedet gjorde at politiet raskt hadde en mistenkt i saken. Mandag ettermiddag gikk de ut med en offentlig etterlysning av en 29 år gammel mann, som de beskrev som farlig.

Den etterlyste mannen ble pågrepet ved 22-tiden mandag kveld. Arrestasjonen skjedde uten problemer, opplyser politiet i pressemeldingen.

29-åringen mistenkes også for å stå bak et ran mot Danske Bank i Ringsted mandag. Ifølge faren til mannen slapp han ut fra fengsel for under to uker siden etter å ha sonet en dom på tre år for blant annet ran.