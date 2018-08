FOTBALL: Guttene på fotballaget «Villsvinene» har nå gjort et intervju sammen. Her fotografert da de fikk fotballdrakter 6. august. Foto: TT NYHETSBYRÅN

«Grotteguttene» snakker ut: – Føler at folk verden over er mine foreldre

I et eksklusivt intervju med ABC News, snakker de tolv guttene og treneren om opplevelsen da de var innesperret i den oversvømte grotten i Thailand i 17 dager.

Ifølge ABC News er intervjuet et samarbeid med myndighetene i Thailand og temaene var forhåndsgodkjent av barnepsykologer. intervjuet ble sendt klokken 21 torsdag kveld lokal tid på østkysten av USA.

Der møter journalist James Longman alle guttene på fotballaget og deres trener i Wat Phra Doi Wao-tempelet i Mae Sai. Guttene i alderen 11 til 16 er kledd i like gule skjorter, mens treneren Ekkapol «Ek» Chantawong (25) er kledd i en rød munke-sarong.

Etter at de kom ut fra grotten for to måneder siden, har de alle tilbragt tid i tempelet for å studere buddistmunkene. Ek er munk der på heltid.

– Vi lærte om kjærlighet og kjenne kjærlighet fra alle, sier Adul Samon (14) og legger til:

– Jeg vil gjerne takke alle. Alle elsker meg og jeg elsker alle. Det føles som om mennesker verden rundt er mine foreldre.

Det var etter fotballtrening 23. juni fotballtreneren guidet guttene på en tur i grotten. De hadde bare planlagt å bli en times tid, så de hadde ikke med seg mat eller ekstra klær. Det de hadde med var en lommelykt, ekstra batterier og et tau.

Treneren brukte tauet til å dykke og utforske grotten. Tre av guttene holdt i tauet mens han dykket:

– Jeg meldte meg frivillig til å dykke og undersøke om vi kunne komme oss ut, forteller Ek.

Han sier han ikke fortalte guttene om det da han skjønte at de var fanget:

– Da jeg først skjønte at vi var fanget i grotten, prøvde jeg å beholde fatningen. Jeg forsøkte å ikke fortelle guttene at vi var fanget i grotten. Jeg fortalte dem bare noe positivt. Jeg fortalte dem at vi måtte vente litt lenger, og så kunne vannet synke og vi komme oss ut. Jeg prøvde å unngå at de skulle få panikk, sier han.

Etter hvert vendte han seg til meditasjon og bønner.

– Å be har blitt en vane for meg. Det er vanlig når guttene er hjemme hos meg. Før de legger seg, ber jeg dem om å be. Det gir oss god søvn og hindrer oss i å tenke på andre ting, sier treneren.

Gruppen overlevde ved å drikke vann fra stalakitter som stakk ned fra taket i grotten. Den fjerde dagen begynte de å grave med steiner de fant inne i grotten – og holdt håpet oppe ved å grave i veggene. Mantraet deres ble «su su», som betyr «kjemp videre».

Etter ti dager hørte de plask i vannet og en stemme som snakket engelsk. Det var de to britiske dykkerne John Volanthen and Richard Stanton.

Adul, som snakker litt engelsk, ble sendt ned til vannet for å snakke med dem.

– Jeg var sjokkert. Jeg var overveldet og visste ikke hva jeg skulle si. Jeg var glad, sier han.

Gruppen var ikke klar over hvilket enormt apparat som fulgte med på dem og vente tpå utsiden. Da de skulle avgjøre hvilke gutter som skulle ut først, sier treneren de valgte guttene som bodde lengst unna grotten – «så de skulle ha tid til å sykle hjem til foreldrene».

Alle tilbragte flere dager på sykehus før de fikk komme hjem til familiene.

11-åringen som heter Titan sier han gråt da han så foreldrene for første gang:

– Jeg var veldig glad for å se mamma og pappa. Jeg følte meg varmere. Jeg var veldig glad. Jeg gråt, sier han.

På spørsmål om hvordan livet er nå, sier Pong:

– Livet mitt er i ferd med å bli bedre. Jeg klarer å tilpasse meg.