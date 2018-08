PÅ VALGKAMPARRANGEMENT: Donald Trump deltok på et valgkamparrangement samme dag som det ble kjent at hans tidligere rådgiver Paul Manafort ble dømt for flere forhold, mens hans tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg skyldig på flere punkter i en annen sak. Foto: Craig Hudson/Charleston Gazette-Mail via AP

Her står slaget om Trumps fremtid

Taper republikanerne mellomvalget i disse statene, er Trump ett skritt nærmere riksrett.

Tirsdag 6. november blir en skjebnedag for Donald Trump . Går det dårlig for republikanerne i det amerikanske mellomvalget, kan demokratene få flertall i begge kamrene i Kongressen.

Det kan bety et skritt nærmere en riksrettssak mot den amerikanske presidenten.

Fakta: Mellomvalg Valget kalles mellomvalg fordi det kommer halvveis inn i en presidentperiode. Alle representantene i Representantenes hus er på valg. Disse velges for en periode på to år. 33 av Senatets 100 representanter er på valg. I tillegg er to ekstra seter ledige i år, fordi to senatorer trekker seg. Senatorene velges for en periode på seks år. I år er det også flere valg på delstats- og lokalnivå.

Tirsdag ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort funnet skyldig i skattesvindel og banksvindel. Samme dag inngikk Michael Cohen, Trumps advokat og nære medarbeider gjennom en årrekke, en avtale med amerikanske påtalemyndigheter. Cohen innrømmet å ha brutt USAs valgkamplover, og hevdet det skjedde etter ordre fra Trump.

Det store spørsmålet mange stiller seg, er om Trump blir stilt for riksrett.

Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon mener dommen mot Manafort, og Cohens avtale med påtalemyndighetene, vil få stor betydning for valget i november.

– November blir en folkeavstemning om riksrett, sier Bannon til Bloomberg.

Verken høyskolelektor Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania eller Henrik Heldahl, kommentator for nettstedet Amerikanskpolitikk.no, tror imidlertid det vil gå så langt som til riksrett.

Raknes mener likevel dette legger et tyngende alvor over mellomvalget.

– Mange velgere mener at viktige prinsipper i amerikansk demokrati står på spill, sier han.

Representantenes hus kan starte riksrettsprosessen med rent flertall, noe Raknes tror vil skje dersom demokratene får majoritet. I Senatet kreves derimot to tredels flertall.

– Som empirisk realitet er det fortsatt lite sannsynlig, sier Raknes.

– Det vil gå fra svært usannsynlig, til litt mindre usannsynlig, sier Heldahl.

Spørsmålet om riksrett vil uansett bli viktig, siden det kan brukes til å mobilisere velgere i begge partier.

Ifølge nettstedet Politico øker nå frykten for en riksrettssak blant Trumps partifeller.

– Dette understreker viktigheten av mellomvalgene, og å beholde flertallet i Representantenes hus. Hvis Nancy Pelosi blir speaker, vil Trump bli stilt for riksrett, sier en republikaner tett på Det hvite hus til nettstedet.

Pelosi er i dag leder for demokratenes gruppe i Representantenes hus.

Også tidligere talsmann for justisdepartementet under president George Bush, Mark Coralo, mener demokratene har fått gode kort på hånden i en eventuell riksrettssak etter Cohens avsløringer.

– Når du kan si at presidenten har beordret noen til å bryte loven, er det et problem. Et stort problem, sier han.

Med demokratisk flertall i Kongressen blir det nærmest umulig for Trump å stoppe høringer om russisk innflytelse på det amerikanske presidentvalget. Trump vil også få store problemer med å få godkjent konservative kandidater til høyesterett.

– Dersom demokratene får flertall i begge kamrene i Kongressen har Trump null sjanse for å få gjennomført sin politikk, sier Heldahl.

Ketil Raknes tror et eventuelt demokratisk flertall i kongressen først og fremst vil motarbeide Trumps immigrasjonspolitikk. Men Trump kan også lide store nederlag i helse- og skattepolitikken.

– Standarden har vært at presidenter som får Kongressen mot seg, justerer sin egen politikk for å kunne samarbeide. Trump er ikke en sånn type, sier Raknes.

Syv vippestater

Nå har republikanerne flertall i både Senatet og Representantenes hus. Heldahl tror demokratene mest sannsynlig vil vinne Representantenes hus. Demokratenes mulighet til å ta Senatet, er derimot langt mer usikkert.

Valget kan bli jevnt. I dag har republikanerne 51 seter i Senatet, mot demokratenes 49. Demokratene trenger dermed to seter til å for å få flertall.

Ifølge nettstedet RealClearPolitics , som oppsummerer resultatet frra en rekke forskjellige meningsmålinger, er seks stater på vippen mellom demokratenes og republikanernes senatorkandidater: Nevada, Nord-Dakota, Missouri, Indiana, Tennessee og Florida.

Mange spår også at valget i Arizona vil bli jevnt, men der har ikke republikanerne valgt sin kandidat ennå.

Demokrater i Trump-land

33 av senatets 100 seter er på valg, blant dem 23 demokrater, åtte republikanere og to uavhengige (som begge i stor grad stemmer sammen med demokratene). I tillegg er det to ledige plasser som må fylles, fordi de sittende senatorene har valgt å trekke seg

Ifølge Heldahl gir Trumps manglende popularitet demokratene en klar fordel. Men ti av de demokratiske senatorene som er på valg, kommer fra stater der Trump vant presidentvalget.

– Demokratene stiller med handikap. De må vinne delstater de tradisjonelt ikke har vunnet, sier Raknes.

Vippestatene

Nevada

Senator Dean Heller utfordres av demokraten Jacky Rosen. Henrik Heldahl tror Rosen har gode muligheter i en stat der valgene ofte er jevne.

Arizona

I Arizona er valget åpent, fordi republikanerne ikke har valgt sin kandidat ennå. Kyrsten Sinema stiller for demokratene, og Heldahl tror hun kan ha en god sjanse til å vinne.

– Valget avhenger av hvilken republikaner som vinner primærvalget, sier Heldahl.

Nord-Dakota

Demokraten Heidi Heitkamp vant en knapp seier i Nord-Dakota i 2012. Hun møter republikaneren Kevin Cramer i en stat der Trump fikk 63 prosent oppslutning i 2016.

Missouri

Sittende demokrat Claire McCaskill møter Josh Hawley i denne dypt konservative staten, der Trump vant med en margin på 20 prosentpoeng i 2016. Likevel har McCaskill en sjanse. Meningsmålingene viser nesten dødt løp.

Indiana

Joe Donnelly er en utypisk demokrat i en republikansk stat. Han var for eksempel villig til å støtte Trumps immigrasjonspolitikk og mur mot Mexico. Utfordreren Mike Braun er en republikaner som har vist seg å være mer pragmatisk enn mange av sine partifeller, noe som gjør utfallet vanskelig å spå.

Tennessee

Demokraten Phil Bredesen leder så vidt på meningsmålingene. Det kommer nok likevel til å bli en utfordring for ham å vinne over Marsha Blackburn i en tradisjonelt republikansk stat.

Florida

Et av de tetteste senatorvalgene er i Florida, der den republikanske guvernøren Rick Scott utfordrer den sittende demokratiske senatoren Bill Nelson. Scott har et knapt overtak på meningsmålingene, men mye kan skje i et tett valg, der kandidatene har brukt svært mye penger på valgkampen.