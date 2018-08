BLODIG ÅSTED: Synet som møtte politiet da de rykket ut til boligen i Spania var svært uhyggelig. Foto: Guardia Civil

Svenske torturert og drept i Spania: – Åstedet var et mareritt

UTENRIKS 2018-08-19T11:29:24Z

Tre svensker er pågrepet etter det mediene omtaler som et torturdrap i Spania. Det ene offeret overlevde mishandlingen, og klarte å krabbe ut for å be om hjelp.

Publisert: 19.08.18 13:29 Oppdatert: 19.08.18 15:26

Det var naboer som slo alarm fredag kveld etter å ha hørt skrik fra et hus i et boligområde i Mijas, sør for Malaga. Da politiet ankom stedet fant de to svenske menn, begge med skudd- og knivskader, ifølge den spanske avisen El Mundo .

Den ene mannen var fastbundet og døde på stedet, mens den andre ble sendt til sykehus. Tilstanden hans betegnes som kritisk.

Ifølge avisen Diario Sur ser det ut til at kidnapperne trodde at mannen som nå ligger på sykehus også var død.

Mannen hadde overlevd torturen, og klarte å kravle seg ut fra huset de ble holdt fanget i for å be om hjelp.

– Et mareritt

Lokale medier oppgir at politiet kobler hendelsen til narkotikavirksomhet.

Ifølge den spanske kanalen ABC, som Aftonbladet siterer, beskriver politifolkene som kom til stedet scenen som «et mareritt».

De to fastbundne mennene hadde flere åpne sår, og ifølge El Mundo hadde de blitt kidnappet og torturert.

Bilder fra stedet viser flere blodflekker på gulv og gjenstander, en blodig spade som mistenkes å ha blitt brukt av gjerningsmennene, samt strips som har blitt brukt til å binde fast mennene:











1 av 4 Guardia Civil

Tre svensker pågrepet

Tidlig lørdag morgen ble tre svenske menn i 20-årene pågrepet etter samarbeid mellom spansk og svensk politi, ifølge avisen.

De tre mistenkes for drap, drapsforsøk og frihetsberøvelse.

De skal ha forsøkt å rømme fra politiet. En av mennene ble identifisert med hjelp fra svensk politi, og det spanske politiet begynte å spane etter bilen han kjørte i, skriver La Opinion de Malaga.

Han skal ha forsøkt å unngå flere politikontroller, og avbestilte hjemreisen fra Malaga til Sverige . I stedet forsøkte mennene å rømme til Marokko. Så langt kom de imidlertid ikke, og de ble pågrepet i en bil nær Gibraltar.

Svensk UD sier til nyhetsbyrået TT at de kjenner til saken, og at de arbeider med å få tak i mer informasjon.