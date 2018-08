PÅ PLASS: Sveriges statsminister Stefan Löfven svarer på spørsmål fra reportere på Frölunda torg i Göteborg, etter mandagens mange påsatte bilbranner i byen. Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD/TT/TT NYHETSBYRÅN

To unge menn pågrepet etter branner i Göteborg

Publisert: 14.08.18 19:02 Oppdatert: 14.08.18 20:08

UTENRIKS 2018-08-14T17:02:49Z

Svensk politi forbereder seg på flere bilbranner: – Det kan holde på i dager.

Klokken 19 på tirsdag kveld ble to personer arrestert mistenkt for involvering i brannen og én person etterlyst. Det er uklart hvor mange personer som var innblandet, ifølge SVT nyheter .

Rundt 150 biler ble satt i brann i Göteborgs-området mandag kveld. Nå forbereder politiet seg på en ny brannkveld, skriver SVT nyheter.

Det ser ut til å ha vært samordnede angrep på tilsammen 11 steder i Göteborg og Trollhättan tirsdag kveld. Politiet undersøker om det er koordinert gjennom sosiale medier, skriver Aftonbladet .

Det var klokken 21 på mandag kveld meldingene kom om bilbranner flere steder i Göteborg. Flere vitner hørte høyt smell og så svartkledte mennesker, noen maskerte, forlate stedene. Om kvelden var det 89 biler som brant eller ble skadet i områdene Hjällbo, Eriksbo og Frölunda, ifølge Göteborgsposten .

Nå oppfordrer politiet voksne om å vise seg ute, skriver SVT .

Øremerker midler til etterforskningen

Ifølge politiet er det lite sannsynlig at alle brannene ble startet av de samme personene. For å frigjøre ressurser klassifiserer politiet brannangrepene i Vest-Sverige som en spesiell hendelse. I løpet av kvelden økes beredskapen, skriver Aftonbladet .

– Av erfaring vet vi at det kan vare i to eller tre dager når det har startet, sier Peter Adlersson ved politiet i region Vest til Aftonbladet .

– Det undersøkes hvor nøye koordinert det var og av hvem. Det er klart at det er rart at det skulle begynne å brenne biler overalt uten noe som helst forbindelse, sier Peter Adlersson, pressetalsmann for politiet i region Vest.

Da omfanget av brannene begynte å bli klart, øremerket politiet ressurser til etterforskningen.

– Da kan vi sette inn ressurser fra hele regionen. Vi vil ha viss beredskap og flere ansatte i disse områdene. Vi vil være på plass om kvelden og så lenge det er nødvendig, sier Adlersson.

Kan holde på i flere dager

Politiet vil ikke kommentere hvor mange politifolk som jobber med brannene i kveld. Man frykter at flere hendelser kan skje i løpet av de neste dagene.

– Fra erfaring vet vi at det kan vare i to eller tre dager når det er begynt. Det er ikke noe nytt fenomen, men har skjedd i mange år før skolestart, sier han.

At bilbranner øker i forbindelse med skolestart, poengteres også av svensk politi i denne pressemeldingen .

Politisjef: På stedet – for å pågripe flere

Ifølge Peter Adlersson kommer man til å forsøke å gripe folk på stedet, så lenge sikkerheten tillater det.

– Får man ikke tak i dem under pågående hendelser, dokumenteres så mye som mulig for å få tak i dem i etterkant. Vi har områdepoliti med veldig god personlig kunnskap, som hjalp oss med å pågripe dem, sier Adlersson.

Aftonbladet har forgjeves forsøkt å få tak i Dan Windt, leder av lokalpolitiet Gøteborg sør.

– Hvis det hender noe i kveld, kommer vi til å være på stedet og ta flere, sier Windt SVT.

Vil bruke militæret

Nå uttrykker leder for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, bekymring for at svensk politiet ikke er rustet til å møte utfordringen alene. I et intervju med Aftonbladet åpner han for å få hjelp av andre EU-land til å få slutt på denne typen hendelser.

– Jeg er ikke innsatt i hvilke juridiske muligheter som finnes. Og det er klart at det er svært følsomt å få hjelp fra andre land, men hvis vi ikke kan løse det selv, vil vi forsøke å finne alle mulige løsninger for å stoppe denne utviklingen, sier Åkesson til Aftonbladet .

I tillegg til EU-bistand som et siste skritt ønsker Åkesson å gjeninnføre beredskapspoliti for å avlaste det vanlige politiet, samt gi politiet myndighet til å ta i bruk militæret i den grad det er nødvendig, skriver Expressen .

