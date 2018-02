PRESIDENT: Jacob Zuma har sittet som president i Sør-Afrika siden 2009. Foto: Nic Bothma/ AFP

ANC: Ber president Zuma om gå av

Martha Holmes

NTB

Publisert: 13.02.18 13:11

UTENRIKS 2018-02-13T12:11:55Z

Sør-Afrikas regjeringsparti ANC kunngjør at de vil avsette den korrupsjonsanklagede presidenten Jacob Zuma.

Etter 13 timer avsluttet regjeringspartiet ANC tirsdag morgen møtet der de diskuterte fremtiden til den 75 år gamle korrupsjonsanklagede presidenten. En kilde i partiet sa til Reuters at de har blitt enige om å avsette Jacob Zuma, som har sittet som president siden 2009.

Det var først klokken 13.00 norsk tid tirsdag at partiet offentliggjorde sin beslutning.

– Regjeringspartiet i Sør-Afrika ANC ber president Jacob Zuma om å gå av, uttalte ANCs generalsekretær Elias Magashule på en pressekonferanse tirsdag.

Partiet understreket nødvendigheten av å handle raskt mens Sør-Afrika er i en økonomisk krise, samtidig som de er i en politisk ustabil situasjon som skaper usikkerhet i befolkningen.

Kan gå mot mistillitsforslag

På tross av beslutningen partiet kunngjorde tirsdag, er det ikke sikkert om Zuma vil gå med på å trekke seg uten kamp. Han har hittil gitt signaler om at han er lite villig til å trekke seg frivillig, og i alle fall ikke med en gang.

Den statlige kringkasteren SABC meldte allerede mandag kveld at ANC skal ha gitt Zuma en tidsfrist på 48 timer på å gå av frivillig. Da avviste Zuma at var tilfellet.

Ifølge generalsekretæren har Zuma bedt om å få bli sittende i ytterligere tre til seks måneder, i bytte mot at han da går frivillig. På pressekonferansen tirsdag gikk han ikke i detalj om omstendighetene rundt Zumas avgang.

– Zuma ble informert om beslutningen i dag, men vi har ikke gitt ham en tidsfrist for å svare, fortalte Magashule, og sa vi nå må vente og se hva Zumas respons er.

Om Zuma aksepterer beslutningen ANC nå har annonsert, må han trekke seg. Gjør han ikke det, kan nasjonalforsamlingen de neste ukene måtte stemme over et mistillitsforslag mot ham.

Ikke-navngitte kilder har tidligere opplyst sørafrikanske medier om at Zuma også har bedt om sikkerhet for sin familie og dekning av rettslige utgifter.

Korrupsjon og intern strid

Cyril Ramaphosa overtok i desember vervet som partileder i ANC fra president Zuma. Neste år skal det holdes valg i Sør-Afrika.

Mange mente Zuma burde ha kastet inn håndkleet allerede da Cyril Ramphosa ble valgt til ny partileder, men Zumas tilhengere mener han bør få fullføre sin nåværende og siste periode.

Den sittende presidenten har stått overfor en rekke korrupsjons- og voldtektsanklager. Han var visepresident fra 1999 til 2005 – da ble han sparket av president Thabo Mbeki

etter hans eksrådgiver ble funnet skyldig i å ha bedt om årlige bestikkelser fra et fransk våpenselskap på vegne av Zuma. Han svarte i 2007 med å utfordre Mbeki som ANC-leder, og vant.

Dette skrev VG i 2007 : Nok bevis til å sikte Zuma for korrupsjon

Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse, Thuli Madonsela, konkluderte i 2016 i en drøyt 350 sider lang rapport med at Zuma bør etterforskes for korrupsjon og maktmisbruk.

2016: Statsråder krever Zumas avgang i Sør-Afrika

ANCs nye leder Cyril Ramphosa får en stor opprydningjobb å ta fatt på etter det syv år lange Zuma-regimet. Partiet ANC har vært enerådende i Sør-Afrika siden de vant en overveldende seier med Nelson Maldela i landets første frie demokratiske valg, og det hvite aparheid-systemet var over.