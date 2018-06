KLATREBJØRN: Her klamrer vaskebjørnen seg fast til skyskraperen i St. Paul i Minnesota. Foto: Evan Frost/Minnesota Public Radio via AP

Vaskebjørn-drama i USA

Publisert: 13.06.18 11:25

2018-06-13

Denne lille krabaten har satt fyr på sosiale medier. I over 16 timer kunne skuelystne følge det intense klatredramaet.

Omtrent samtidig som hele verdens øyne var rettet mot det historiske toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un , startet et firebeint drama som har tatt sosiale medier med storm.

Ved første øyekast var den litt vanskelig å få øye på. Men de oppmerksomme oppdaget etter hvert at den brune flekken på bygningen i den amerikanske delstaten Minnesota beveget seg. I Spiderman-lignende stil var en vaskebjørn på vei rett opp den 90 meter høye bygningen UBS Tower i St. Paul.

Den lokale radiostasjonen ble vitne til det pågående dramaet, og Minnesota Public Radio-reporter Tim Nelson er blant de som har kommet med jevnlige oppdateringer. Etter hvert kastet også flere seg på, og på Twitter kunne hele verden følge den dristige ferden under emneknaggen #MPRraccoon. Flere møtte også opp med kikkerter for selv å få et glimt av vaskebjørnen.

Men vaskebjørnen hadde det langt fra travelt. Flere ganger underveis stoppet den for å ta seg en pust i bakken utenfor vinduene på bygningen. Det så tilsynelatende ikke ut som den firbeinte led av noen form for høydeskrekk:

Deretter fortsatte ferden. Timene som fulgte ble en følelsesmessig berg- og dalbane for mange som nå hadde fattet interesse for vaskebjørnen: Etter å ha klatret flere etasjer ned, var den nemlig plutselig på vei opp igjen.

Etter over 16 timer (!) med usikkerhet, kunne Twitter-følgerne klokken 08.45 norsk tid puste lettet ut: Krabaten hadde klatret 25. etasjer - og hadde nå kommet seg opp på taket.

