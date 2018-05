Michael Cohen er personlig advokat for Donald Trump. Ifølge BBC skal advokaten ha mottatt en sum på 400.000 for å arrangere et møte mellom Trump og Ukrainas president. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

BBC: Trumps advokat fikk betalt for å arrangere Ukraina-møte

Publisert: 23.05.18 18:41 Oppdatert: 23.05.18 19:27

Ifølge den britiske tv-kanalen mottok Michael Cohen i all hemmelighet 400.000 dollar for å arrangere et møte mellom Donald Trump og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko.

Det er kilder som har stått nær de involverte som sier dette til BBC .

Michael Cohen , som er president Donald Trumps personlige advokat, skal ha mottatt summen på 400.000 dollar via mellommenn som opptrådte på vegne av den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, skriver BBC .

Dette skal ha skjedd i forkant av møtet mellom de to i Det hvite hus i juni i fjor.

BBC har kontaktet både Cohen og to involverte ukrainske byråkrater om utbetalingen. Alle tre benekter at denne har funnet sted.

Amerikansk lov tilsier at Cohen måtte ha vært registrert som ukrainsk representant for å arrangere et slikt møte, noe han ikke var.

Skjult kanal

En sentral ukrainsk etteretningsoffiser skal ha beskrevet hendelsen overfor BBC. Vedkommende sier at Cohen ble brakt på banen for å etablere en skjult kanal til den amerikanske presidenten. Motivasjonen var å forsikre seg om at Poroshenko fikk tilstrekkelig med tid sammen med Trump under møtet.

En annen kilde i Kiev skal ifølge BBC ha oppgitt at den totale summen Cohen fikk betalt var på 600.000 dollar. Det er ingenting som tyder på at Trump kjenner til utbetalingen, skriver kanalen.

Kort tid etter møtet i fjor avsluttet Ukrainas antikorrupsjonsbyrå en etterforskning av Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort.

Manafort er tiltalt for å ha mottatt store pengesummer fra pro-russiske interesser i Ukraina, og for å ha skjult de for myndighetene.

Avenatti bekrefter

Cohen er under FBI-etterforskning, og ifølge amerikansk presse blir flere av utbetalingene til Cohen undersøkt av myndighetene. Han har blitt utpekt som mannen som håndterte utbetalingene til pornoskuespiller Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om det angivelige forholdet til Donald Trump.

Stormy Daniels’ advokat Michael Avenatti, bekrefter overfor BBC at Cohen har mottatt penger fra «ukrainske interessenter». Avenatti skal ha fått informasjonen om Cohens finanser via en rapport om mistenkelig aktivitet fra Cohens bank.