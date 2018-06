FUNNET DØD: Politiet mener at Lena Wesström ble drept. Foto: Svensk politi

Svensk avis: Wesström og mistenkt mann kjente hverandre fra før

Publisert: 02.06.18 07:35

Mannen som er mistenkt for å ha drept Lena Wesström i Örebro kjente Wesström fra før, og de hadde skal ha hatt felles interesser.

Det skriver svenske Expressen .

Da Lena Wesström ble funnet død i et skogholt i nærheten av hennes hjem i Örebro natt til 14.mai, hadde hun allerede vært savnet i fem dager.

En mann i 40-årene sitter i varetekt, siktet for drapet på trebarnsmoren. Aftonbladet skriver at politiet har funnet blodige klær i boligen til mannen, og tidligere har svensk politi både ransaket huset og beslaglagt mannens bil. Mannen nekter for å ha noe med kvinnen å gjøre.

Var baptistpastor

Expressen skriver at mannen kjente til Wesström fra før. Da mannen giftet seg i 2008 var det Wesström som viet paret, kan avisen nå avsløre. Wesström hadde en fortid som baptistpastor. I tillegg skal Wesström ved minst to tilfeller ha politianmeldt mannen.

Den første gangen anmeldte Wesström mannen for en voldshendelse, mens han ble anmeldt den andre gangen for overfall.

De to skal ha bodd i samme område og kjent hverandre godt.

Tirsdag formiddag var vedkommende inne til avhør i forbindelse med den pågående etterforskningen, skriver Aftonbladet . Etter avhøret besluttet påtalemyndigheten at personen skulle pågripes, mistenkt for drapet.