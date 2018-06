MILLIONGLIS: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor (42) at VG skulle bruke av ham. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge. Foto: Privat Foto: PRIVAT

Stanset utbetalinger etter VG-avsløring, men nå mener regjeringsadvokat at Ghana må betale

Publisert: 05.06.18 21:54

UTENRIKS 2018-06-05T19:54:09Z

Den etterlyste norskpakistaneren Umar Farooq Zahoor (42) var sentral da en omstridt energiavtale verd 4,4 milliarder ble inngått med Ghana. Regjeringsadvokaten i Ghana mener avtalen er svært ugunstig, men at landet likevel må utbetale pengene.

I en ni sider lange redegjørelse fra regjeringsadvokaten Gloria Akuffo i Ghana omtales avtalen som “svært ugunstig” og veldig ugunstig” for Ghana.

Likevel mener regjeringsadvokaten at den omstridte avtalen er juridisk bindende for myndighetene i det afrikanske landet.

Regjeringsadvokaten mener den eneste utveien for myndighetene er å reforhandle avtalen med Ameri for å oppnå bedre vilkår, heter det i redegjørelsen.

VG-avsløringer

VG avslørte for to og et halvt år siden at den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (42) hadde en sentral rolle da Dubai-selskapet Ameri Group inngikk avtalen med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner.

Avtalen gjelder kjøp av gassturbiner, og Oslo-mannens selskap skal sitte igjen med hele 150 millioner dollar i kommisjon.

Myndighetene i Ghana mener landet har betalt en overpris på 150 millioner kroner, heter det i redegjørelsen fra regjeringsadvokaten.

Milliardavtalen den etterlyste signerte med Ghana mens John Mahama var president i Ghana. I desember ifjor kunne VG avsløre en ny skjult koblingen mellom de to.

President Mahama var sentral

Sentral i inngåelsen av milliardavtalen var daværende president John Mahama. Han tapte presidentvalget i desember 2016.

Den nye presidenten satte ned en kommisjon for å granske avtalen. Kommisjonen konkluderte med at det ikke ble foretatt noen bakgrunnssjekk av selskapet.

«Som en følge har myndighetene i Ghana ingen informasjon om aksjonærene eller direktørene i selskapet.», heter det i rapporten.

Det gikk også frem av rapporten at den tidligere presidenten i Ghana, John Dramani Mahama, var personlig involvert i inngåelsen av den omstridte avtalen.

Kommisjonen anbefalte og kreve tilbake penger utbetalt etter energiavtalen.

Krever at avtalen heves

Myndighetene i Ghana har holdt tilbake utbetalinger til Ameri. I mai fjor krevde Ameri å få utbetalt 27 millioner dollar som de mente å ha krav på etter avtalen.

Energiministeren i Ghana søkte i fjor høst juridisk råd hos landets regjeringsadvokat. Konklusjonen til juristen var at myndighetene må betale.

For at myndighetene skal kunne trekke seg fra avtalen, må det foreligge straffbare forhold – som svindel eller korrupsjon – som kan bevises i en domstol, er konklusjonen i rapporten.

Politikeren KT Hammond mener at avtalen med Dubai-selskapet er ugyldig og krever at avtalen heves, melder nettstedet starrfmonline.com.

Hammond mener politikerne i nasjonalforsamlingen som godkjente avtalen ble forledet og at avtalen derfor er ugyldig.