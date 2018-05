To personer omkom etter ulykke på Norske Skog-fabrikk i Australia

Publisert: 25.05.18 06:08 Oppdatert: 25.05.18 06:33

SYDNEY (VG) Ifølge australske medier døde to personer av skadene de fikk etter en større gasslekkasje på fabrikken torsdag. Én person skal være kritisk skadet.

En 28 år gammel mann døde torsdag mens en 36 år gammel mann døde natt til fredag. I tillegg skal en person til være alvorlig skadet melder ABC.

Ifølge Sydney Morning Herald skal de to mennene ha dødd etter å ha inhalert giftig gass på papirfabrikken på grensen mellom delstatene Victoria og New South Wales.

Én 22-årig mann er fortsatt kritisk skadet.

Over 150 personer ble evakuerte da alarmen gikk på papirfabrikken i Ettamogah torsdag. Stiger og tau skal ha blitt brukt til å få de tre mennene ned fra en 15 meter høy tank der de hadde sjekket ventiler.

Det antas at de skal ha blitt bevisstløse etter å ha pustet inn hydrogensulfid - gassen som lukter råttent egg. Det er hittil ikke bekreftet.

Ifølge en talsperson for abulansene i New South Wales ble fire personer fraktet til sykehus i Albury. Det ble utført hjerte-lunge-redning på de to med hjertestans.

Sjef for SafeWork NSW , Scott Kidd, sier til Sydney Morning Herald at papirfabrikken var i gang med vedlikehold etter en rutinestegning på tre dager da hendelsen skjedde.

Fredag morgen var 14 sjekket ut av helsevesenet, mens én fremdeles er på sykehus i kritisk tilstand.

Hendelsen etterforskes av både det regionale arbeidstilsynet og politiet, og kjemikaliespesialister fra Sydney er på vei for å bidra.

Fabrikken produserer 274.000 tonn papir i året og har 184 ansatte. Foruten fabrikken i Albury, har Norske Skog en papirfabrikk i Tasmania som forsyner flesteparten av de regionale avisene i Australia .

I april var det en brann som slukte 300 tonn resirkulert papir på fabrikken i Albury. Ingen ble skadet, men politiet betegnet brannen som mistenkelig.

