BOMMET: Slik så doringen ut etter tyvens herjinger. Foto: Politiet i Södermalm

Tabbetyv avslørt av tissepause

Publisert: 07.05.18 20:05

Har du hørt om tyven som tok seg en pause for å lette på trykket?

For noen måneder siden var en innbruddstyv i full gang med å jobbe seg gjennom en leilighet i Södermalm i Stockholm. Han tømte flere skap og raserte hyller, men underveis ble han altså så tissetrengt at han bestemte seg for å ta en liten dopause.

Men han glemte én viktig detalj.

– Da leilighetseieren kom hjem, fikk han sjokk. Men senere la han merke til at det var størknet urin på doringen på badet, sier Viktor Adolphson i Södermalm-politiet til Aftonbladet .

Eieren ringte da politiet, og fikk beskjed om ikke å røre noe. Politiet sendte en krimtekniker for å sikre spor, deriblant urinen på doringen, som ble sendt til analyse.

Og nå har politiet fått DNA-treff i sine egne registre, og dermed en mistenkt i saken. På spørsmål om hvilken lærdom man skal ta av dette, svarer Adolphson:

– Løft opp ringen!

