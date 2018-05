RAIDET HJEMMET: Lilian Tintori (bildet) er kona til den venezuelanske opposisjonspolitikeren Leopoldo López, som siden 2014 har vært fengslet eller sittet i husarrest. I mars stormet tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker parets hjem i Caracas.. Foto: Miguel Gutierrez / EFE

Lilian Tintoris ektemann er politisk fange i Venezuela: – Vi lever med konstante trusler

Publisert: 15.05.18 22:14

UTENRIKS 2018-05-15T20:14:02Z

På søndag holder Venezuela et presidentvalg som blir fordømt internasjonalt. Samtidig er den mest populære opposisjonskandidaten Leopoldo López fengslet på femte året. I dette VG-intervjuet forteller kona Lilian Tintori om livet i husarrest.

Leopoldo López er imøtekommende, men veldig på vakt, når VG ringer til Caracas.

Han har all grunn til å være det.

Latin-Amerikas mest kjente politiske fange har sittet fengslet i over fire år. Hadde han vært fri og kunnet stilt til valg, ville den populære, men omstridte politikeren, etter all sannsynlighet vunnet makten fra venstreradikale Nicolás Maduro i søndagens internasjonalt kritiserte presidentvalg i Venezuela . Landet med verdens største oljereserver, men som minst 1,5 millioner mennesker har flyktet fra de siste tre årene som en konsekvens av en stadig mer alvorlig humanitær krise.

I stedet for sitter López fengslet på femte året etter at han i 2014 ble dømt for å ha kommet med «subtile» oppfordringer om vold under en demonstrasjon mot regjeringen, som senere utartet seg voldelig. Menneskerettighetsorganisasjoner avfeier dommen som politisk motivert. Aktoren i saken har i eksil innrømmet at rettsaken var en «farse». Tidligere riksadvokat Luisa Ortega, som også har brutt med regimet og nå også befinner seg i eksil, har innrømmet at Maduros visepresident presset henne til å gå etter López.

I juli i fjor ble López overført fra militærfengselet Ramo Verde til husarrest i hjemmet sitt i en velstående del av Caracas. Tilhengerne hans jublet da han klatret opp på muren rundt huset, og med det venezuelanske flagget i hånden, lovet å fortsette kampen. Fengsel hadde ikke stoppet høylytte López fra å smugle ut papirlapper fra cellen sin i kampen mot Maduros regime. Så hvorfor ble det stille etter julidagen i fjor?

– Hele familien er i fengsel

López valgte å bryte den pålagte tausheten i et lengre intervju med New York Times som ble publisert i mars. Få dager etter raidet maskerte politifolk López’ hus med trusler om at han måtte tilbake i fengsel.

I frykt for at noe lignende skjer igjen, skjer VG sitt intervju med kona, menneskerettighetsaktivisten Lilian Tintori.

– Vi lever med konstante trusler. Frem til i fjor var bare Leopoldo fengslet, men nå er hele familien min i fengsel. Barna mine vokser opp med tungt bevæpnede soldater rundt seg, som kommer inn i huset når det passer dem, sier Tintori til VG.

Sammen har ekteparet tre små barn.

Historien hennes er på mange måter beskrivende for en befolkning som har sett livene sine bli drastisk endret de siste årene, i takt med den økende politiske og sosiale krisen. Tintori, som tidligere var en kjent tv-vert, pilates-instruktør og kite-utøver, har siden ektemannens fengsling i 2014 reist verden rundt, møtt statsledere og vært ansiktet utad på menneskerettighetssituasjonen i landet.

Da hun i september i fjor skulle dra fra Venezuela på en europeisk rundreise hvor hun skulle møte Emanuel Macron, Angela Merkel og andre europeiske statsledere, ble hun nektet utreise av myndighetene . Siden har hun blitt fratatt passet, og får fortsatt ikke forlate Venezuela.

– Jeg har fortsatt ikke fått passet mitt tilbake. Regimet er redde for stemmen min. Mens Leopoldo holdes fengslet i huset vårt, holdes jeg fengslet i Venezuela, sier hun.

Presidentvalg fordømmes - opposisjonen boikotter

Det politiske partiet som López er leder av, Voluntad Popular, som ofte maner til gatedemonstrasjoner, kalles «terrorister» av president Nicolás Maduro. Ordføreren David Smolansky ble tvunget i eksil da det ble utstedt arrestordre mot ham. Freddy Guevara søkte asyl ved den chilenske ambassaden i Caracas, da han fikk nyss om at regimet hadde planer om å fengsle ham. Nær 90 medlemmer av partiet har blitt arrestert. Ifølge den internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Foro Penal, er det per dags dato 338 politiske fanger i landet.

Når Venezuela avholder presidentvalg søndag 20. mai, er opposisjonen i landet så svekket og splittet som den aldri har vært før. En annen av de mest profilerte opposisjonskandidatene, Henrique Capriles Rodinski, er også fradømt retten til å stille.

Ved regionalvalgene i fjor høst ble det avdekket omfattende valgfusk, regjeringen har nedsatt en grunnlovsgivende forsamling som overstyrer alle andre institusjoner og presidentvalget, som ble fremskyndet et halvt år til mai, kommer til å mangle kontrollmekanismene ved tidligere presidentvalg.

Internasjonale valgobservatører kommer ikke til å være til stede, og Smartmatic, selskapet som designet valgsystemet i Venezuela, kan ikke gå god for resultatene lenger. Internasjonale organisasjoner og resten av regionen fordømmer valget, mens Cuba, Nicaragua, Bolivia og Russland støtter det.

Få vil stemme

De mangelfulle rammene har ført til at store deler av opposisjonen boikotter valget.

– Regimet har sånn sett vært dyktige i sin splitt- og hersk-teknikk mot opposisjonen, sier Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Igjen mot Maduro kjemper Javier Bertucci, en evangelisk prest som tilbyr varm suppe til den sultne befolkningen som kommer på arrangementene hans. Den andre er Henri Falcón, en tidligere alliert av Hugo Chávez som brøt med den avdøde lederen i 2010, og mener at valg, rammene til tross, er den eneste muligheten for å bli kvitt Maduro-regimet.

Resten av opposisjonen tviler på Falcóns motiver, og mener han gir Maduro et snev av legitimitet. Falcón selv sliter med å overbevise velgerne om å stemme på ham.

– Regimet har valgt ut en motstander de tror de kan slå. Falcón tror nok selv at han kan vinne, men jeg har vanskelig for å forestille meg det. Når ikke regjeringen har ønsket å gi fra seg makten i 2016 eller 2017, hvorfor skulle de det i 2018? Med den omfattende valgfusken som ventes bør Falcón ha minst femten prosentpoengs ledelse, for i det hele tatt ha en sjanse, mener Marsteintredet.

– Bruker sult som politisk våpen

Opposisjonens boikott og den akutte sosiale krisen i landet vil gi lav valgdeltakelse på søndag. Det vil tjene regjeringen. Siden hyperinflasjon har gjort lønningene tilnærmet verdiløse, kommer en stadig større del av maten til fattige venezuelanere fra regjeringens matvareprogram CLAP. Det kommer til å sikre en del stemmer til Maduro på søndag, som til tross for den dype krisen har litt over 20 prosent støtte i befolkningen.

– Nøden som skapes, øker makten til staten. Folk blir fattigere og fattigere, og en større del av lønningene blir matkuponger. Sånn kan regjeringen bruke matvareprogrammet som et politisk våpen: «Hvis du ikke stemmer på oss, vil du ikke få utdelt mer mat», sier han.

Verdenssamfunnet vurderer nye sanksjoner for å legge økt press på Maduro-regimet. Mens mye tyder på at regjeringen vil gjenvinne makten igjen i søndagens valg, fokuserer Lilian Tintori på humanitært arbeid i landet gjennom organisasjonen sin Rescate Venezuela.

– Senest i dag så jeg en hel familie grave rundt i søppelet etter mat. Vi er veldig takknemlige for hjelpen som har kommet fra Norge, men vi trenger mer. Dette er en krise helt uten sidestykke, sier Tintori til VG.

– Mange av partifellene til López er enten fengslet eller tvunget i eksil. Hvordan ser dere for dere deres egen fremtid i Venezuela?

– Vi er venezuelanere, og fremtiden vår er her. Leopoldo har alltid vært klar på at det uansett hva ikke kommer til å bli aktuelt å prøve å dra fra landet. Alt han har ofret, hans tid i fengsel, har han gjort for å redde demokratiet i landet, sier Tintori, og legger til:

– Dette «valget» handler om et diktatur som vil gjenvelge seg selv. Alt vi vil ha er et fritt et, uten politiske fanger. Vi klarer ikke én dag til med dette regimet.

———

VG har forsøkt å få den venezuelanske regjeringen i tale til denne saken, uten hell.

