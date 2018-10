HØYREEKSTREMISME: Her blir en av de syv, mistenkt for å danne en høyreekstrem gruppe, eskortert av tysk politi. Foto: VINCENT KESSLER / Scanpix

Politiet om terrormistenkte i Tyskland: Øvde på angrep

De pågrepne skal tilhøre en høyreekstrem terrorgruppe. Tyske myndigheter mistenker at de planla et terrorangrep 3. oktober.

Ifølge tysk påtalemyndighet ble seks menn pågrepet i Øst- Tyskland mandag, mistenkt for terror. De seks skal sammen med en syvende mann ha dannet en høyreekstrem terrorgruppe kalt Revolution Chemnitz.

Mennene tilhører tilsynelatende nazistmiljøer i Sachsen, og de skal ha hatt til hensikt å gå til angrep på blant annet utlendinger.

Gruppen er oppkalt etter byen Chemnitz, der det i september oppsto bråk mellom høyreradikale demonstranter og antifascistiske motdemonstranter .

Etter at en mann ble knivstukket i den tyske byen, med samme navn som gruppen, i august brøt det ut store protester. Fem av de mistenkte skal ha deltatt i et angrep mot utlendinger i byen, skriver NY Times .

Tyske myndigheter tror denne hendelsen var en øvelse for et angrep de planla å utføre 3. oktober. Dagen tyskerne markerer gjenforeningen av Tyskland.

En allerede pågrepet

Mandag pågrep politiet seks av de syv mennene, alle er tyskere i alderen 20 til 30 år. Den syvende mannen, som de seks angivelig jobbet for, satt allerede i varetekt hos politiet.

– Han har sittet i varetekt siden 14. september, da myndighetene startet etterforskningen, sier anklageren Peter Frank i en uttalelse.

Frank forteller at politiet først oppfattet gruppen som en kriminell organisasjon, men senere fant bevis på at de prøvde å få tak i halvautomatiske våpen. Det var dette som gjorde at de mistenkte terrorisme.