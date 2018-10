DNA-BILDE: Slik tror politiet at kvinnen kan se ut i dag. Foto: Politiet

Marie (36) ble drept for 13 år siden – slik kan gjerningskvinnen se ut

For 13 år siden ble Marie Johansson (36) drept på sin arbeidsplass i Göteborg. Nå slipper svensk politi to bilder, laget på bakgrunn av moderne DNA-teknologi, av hvordan gjerningskvinnen kan se ut.

– Det er første gang denne teknologien tas i bruk i Sverige , sier Peter Thylén i det svenske politiets såkalte «Kalla Fall»-gruppe, som etterforsker gamle saker som aldri har blitt oppklart, til Expressen .

Det var 13. oktober i 2005 at Marie Johansson ble brutalt drept da hun skulle låse butikken hun jobbet i i Kyrkogatan i Göteborg. Først neste morgen ble hun funnet, da eieren av butikken skulle åpne butikken igjen.

Genetisk profil

Politiet startet umiddelbart etterforskning, men har til dags dato ikke funnet drapspersonen. Det til tross for at DNA fra blod på åstedet har fortalt dem at det var en kvinne som drepte Johansson.

Rundt 650 kvinner har avgitt DNA-prøve i løpet av etterforskningen, men så langt har alt vært resultatløst. Bilder fra et overvåkningskamera, som viser en kvinne med svart midjekort jakke og rosa bukser som forlater butikken, har heller ikke ført frem.

I en pressemelding tirsdag skriver politiet at de nå har fått hjelp fra det amerikanske firmaet Parabon Snapshot til å hente frem en genetisk profil og et bilde ut fra gjerningspersonens DNA.



2005: Slik tror politiet kvinne kan ha sett ut den gangen drapet skjedde. Politiet

– Bevissituasjonen i etterforskningen er slik at politi og påtalemyndighet har gjort den vurderingen at det ikke finnes noe å tape på å gå ut med denne profilen og dette bildet, skriver de i pressemeldingen.

Metoden som er brukt for å fremskape bilder av kvinnen er basert på sannsynligheter for hvordan hun kan ha sett ut på gjerningstidspunktet og hvordan hun kan se ut i dag. Politiet, som ber publikum om tips i saken, påpeker at kvinnen ikke nødvendigvis ser slik ut som det amerikanske selskapet har gjenskapt. De legger også til at hun selvsagt kan ha en helt annen frisyre i dag enn det bildet viser.

Trolig fra Sørøst-Europa

Den genetiske profilen har fortalt kvinnen at hun mest trolig er fra Sørøst-Europa, men at hun også kan komme fra Midtøsten. Alderen er usikker, men man tror hun kan være like under 50 år i dag. Kroppsbygningen vet man heller ikke noe sikkert om.

Profilen sier også noe om sannsynlig hudfarge, som de mener er lys, øyenfarge, som de mener er brun, hårfarge, som de også tror er brun, eller nesten svart, og om hun har fregner. Det tror man ikke at hun har.

Tre år etter drapet gikk politiet ut med en fantomtegning basert på vitneutsagn, men selv om mange hadde lagt merke til en kvinne som oppsøkte butikken, og skal ha oppført seg mistenkelig, var det ingen som dro kjensel på kvinnen fra tegningen. Derfor tror ikke politiet lenger at den er lik på slik kvinnen faktisk ser ut.

De nye bildene er ikke basert på vitneutsagn i det hele tatt.

Amerikansk politi skal tidligere ha hatt suksess med samme metode som nå er brukt i Sverige.