DEMONSTRASJON AV MILITÆRMAKT: Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu besøkte øvelse Vostok i Sibir, nær grensen til Kina og Mongolia som også deltar på øvelsen. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Norsk protest: Russland burde ha varslet om militærøvelsen

UTENRIKS 2018-09-14T03:40:26Z

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er misfornøyd med at Russland ikke har varslet Norge formelt om den rekordstore militærøvelsen «Vostok-2018 med 300.000 soldater øst i Russland.

– Store øvelser skal varsles. Vi er nøye på åpenhet rundt våre øvelser, og vi varsler gjennom de kanaler som det skal varsles gjennom. Fra russisk side har de ikke, etter vår mening, fulgt forpliktelsene de har om å varsle den store øvelsen. Det har vi sagt til dem, sier Bakke-Jensen til VG.

Største øvelsen

Militærøvelsen Vostok-2018 blir avholdt i det østlige Sibir og er ifølge det russiske forsvarsdepartementet den største siden 1981.

Foruten over 300.000 soldater inngår 36.000 militære kjøretøy, 1000 fly, helikoptre og droner, samt 80 marinefartøy i den ukelange øvelsen som varer fram til mandag 17. september.

– Vi har varslet dem om at vi mener at man har brutt avtaler, sier den norske forsvarsministeren.

NATO er brifet

NATOs pressetalsmann Dylan White opplyser til VG at NATO ble brifet muntlig før sommeren, blant annet i NATO Russland -rådet.

Ettersom øvelsen finner sted øst for Ural, altså i den delen av Russland som ligger i Asia, gjelder ikke de formelle reglene om varsling i OSSE-regelverket.

– Sjefen for NATOs militærmisjon i Moskva, og mange lands forsvarsattacheer, er invitert til en besøksdag, og vi har takket ja til invitasjonen, sier White.

Ikke pliktig

Forsvarsdepartementet bekrefter at Russland ikke er formelt pliktig til å varsle etter den såkalte Wien-konvensjonen, men at Norge burde ha vært varslet for å unngå misforståelser.

– Vi har sagt det til Russland, at man må varsle for å sikre forutsigbarhet. For vår del har vi hatt embetssamtaler i Moskva om øvelsen Trident Juncture. Vi har varslet om omfang og tidsramme, og vi har invitert Russland til å observere øvelsen, sier Frank Bakke-Jensen.

NATOs storøvelse Trident Juncture vil pågå i og rundt Norge fra 25. oktober til 7. november.

Om lag 40.000 soldater fra 31 land vil delta i den største NATO-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen.

Avviser storkonflikt

Russlands ambassade i Oslo har lagt ut en uttalelse fra pressetalskvinne Maria Zakharova i russisk UD om øvelsen, på sin Facebook-konto .

Der uttaler hun at NATO ble varslet i mai, og at landene er invitert til å sende observatører, som et tegn på godvilje fra russisk side.

«Dessverre er vi blitt vant med at NATO og noen medlemsland påstår at Russland angivelig forbereder en storkonflikt. Vesten henger fast i forestillingen om å se russiske trusler i alle sammenhenger. Det er det ikke grunnlag for», heter det i uttalelsen.

Forsvarsdepartementet bekrefter at den norske forsvarsattacheen i Moskva skal delta på Vostok-øvelsens besøksdag.